¡Se aprobó el fin del Fuero! ¿Cuándo encarcelarán a Lozoya, César Duarte, Fox, Calderón, etcétera?

Pedro Echeverría V.

1. Refiriéndose el investigador Pedro Salmerón al grito “Religión y fueros” en el siglo XIX, señala que “los periódicos conservadores escribían (allí por 1833) cosas como: al arma mexicanos, que la religión perece; guerra eterna a este Congreso impío y perverso (Congreso liberal); alerta, militares, que se intenta nuestra ruina”. Y el 26 de mayo, la guarnición de Morelia, que mandaba Ignacio Escalada, proclamó el plan con el que nació el grito “¡Religión y fueros!”, cuyo primer punto decía: “Esta guarnición protesta sostener a todo trance la santa religión de Jesucristo y los fueros y privilegios del Clero y del Ejército…” (Michael Costeloe, La primera república federal). Durante 20 desastrosos años, ese grito y su significado marcaron los derroteros de la vida nacional. El fuero sirvió en el XIX a la poderosísima Iglesia y al no menos poderoso ejército.

2. Pareciera que el fuero y el desafuero hoy son puras chupadas (así le llamo a las “tranzas”) inventadas por el poder para protegerse entre ellos y asegurar sus riquezas. Qué más protección que ser un rico acaudalado rodeado de guardias militares y guaruras. Cuando el poder y los gobiernos en México han decretado u ordenado joder a un ciudadano, a un enemigo, a un luchador social, no hay quien los detenga. El fuero era algo así como un fantoche. En López Obrador de 2005 fue como una jugada del gobierno para “esperar reacciones de apoyo” y, como estas fueron muchas, hicieron al desafuero a un lado. Si hubiesen metido a la cárcel a AMLO quizá lo hubieran convertido en héroe y en presidente. Al mandatario Fox y sus bestias argumentadoras, ante la masiva reacción de sus seguidores, se les arrugó el fondillo y se echaron para atrás.

3. En México hay por lo menos 100 altísimos exfuncionarios y actuales, así como multimillonarios empresarios (sin fuero) que deberían estar en la cárcel purgando de 30 a 50 años de prisión por robar, saquear, explotar, asesinar y por mantener a la población en los mayores grados de miseria. ¿O hay algún tonto o idiota que siga pensando en que esas fabulosas riquezas acumuladas son producto del trabajo sin explotación y robo? Me recuerda algunas imbecilidades como cuando se dice que EEUU es un país rico porque allí todos trabajan ignorando que EEUU mediante sus armas y sus guerras ha saqueado las riquezas del mundo. También cuando una humilde trabajadora doméstica dice que su patrón es muy bueno porque aunque coma las sobras de los banquetes éstas son mejores, superiores, a lo que se come en hogares de la mayoría del pueblo.

4. Se pensó originalmente que el fuero era para aquellos legisladores como Layda Sansores, Fernández Noroña y Manuel Bartlett, así como Encinas, Nalhe o Padierna, que se atreven a criticar a fondo al régimen diciéndoles hasta de lo que se van a morir. Ellos no necesitan fuero ni guardaespaldas; sería engañoso porque basta con una pequeña orden de los gobiernos para ser desaparecidos. Ellos, junto con AMLO, sí deben ser protegidos porque con sus discursos en la legislatura defienden claramente los intereses del pueblo frente a más de 650 legisladores al servicio de los gobiernos que sólo acuden a las cámaras a votar y a cobrar sus abultados salarios. Pienso que sin el fuero esos pinches gobernantes “representantes” están ya al nivel para tratarlos igual que todos: si son ladrones, déspotas, mentirosos, tratarlos públicamente como tal.

5. El fuero nació para proteger gigantescos privilegios de la iglesia y los militares aquel siglo en que se enfrentaban con las armas los liberales y conservadores. Ahora ni curas ni militares gozarán de los privilegios que los gobiernos les otorgaban. ¿Por qué no se aprovecha para votar la desaparición de los privilegios de sueldos millonarios de por vida de los expresidentes, así como la desaparición de este perverso privilegio, sobre todo los de Salinas, Fox y Calderón que con sus negocios robaron y siguen saqueando el país? Fox y Calderón dicen que son 300 mil miserables pesos al mes a cada expresidente, pero no incluyen los salarios de más de 30 del personal que los sirve y los cuida. ¿Por qué como dicen los profesores no dan “salario de intendente al presidente?”. No me da alegría el fin del fuero porque hace más de 100 años que debió desapacer; pero sí aplaudiré cuando se fijen salarios máximos al doble de los mínimos. (19/IV/18)

