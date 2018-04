Cuba no pudo ser socialista a pesar de su voluntad; el maldito e HP imperio yanqui se lo impidió

Pedro Echeverría V.

1. Aunque nos duela reconocerlo como izquierdistas y nos llene de coraje a los luchadores sociales comprobarlo, Cuba –llena de voluntad, bravura, valentía- no pudo construir el socialismo que se planteó después de la maravillosa revolución armada que triunfó en 1959 encabezada por Fidel Castro, el Che Guevara, Camilo Cienfuegos, Raúl Castro, Juan Almeida, y otros. Esta revolución se inició en 26 de julio de 1953 con el fracasado asalto de 150 combatientes del Cuartel Moncada encabezada por Fidel, Abel Santamaría y Raúl Castro. Este fracaso causó muertes y Fidel Castro fue encarcelado; a los dos años Fulgencio Batista le otorgó a Fidel la Amnistía, trasladándose a México. Éstos no conocían al “Che” que andaba aún por Guatemala y México ni a Camilo que era también un revolucionario que como el Che, se les unió en México.

2. El gobierno yanqui de Eisenhower (1953-61) sin mucha inteligencia como hoy, en 1959 creyó que la revolución cubana era una revolución burguesa que había derrocado la dictadura de Batista muy odiada; que pronto se hincaría ante él para pedir ayuda. La realidad es que Fidel Castro no era un marxista y se le conoció en su primer año como un simple demócrata burgués y así se comportó. Acudió Castro a los EEUU a pedir ayuda pero ya se comenzaba a hablar se sus amigos comunistas. Jamás olvidaré que el primer libro que leí al respecto fue el ¡Escucha yanqui! del estudioso estadounidense Wright Mills en el que llamaba a sus conterráneos a escuchar sus argumentos. Sin embargo ahí estaba la URSS de Kruschov esperando y ofreciendo ayuda.

3. La realidad es que el presidente Eisenhower en vez de ayudar se dedicó a amenazar. Fidel Castro en vez de inclinarse o arrastrarse como reptil regresó a Cuba y allí sacó los primeros acuerdos rodeado por Raúl, el che, Camilo y otros. Abel Santamaría, el segundo después de Fidel, había sido asesinado por los batistianos; misma suerte que correría Camilo Cienfuegos en octubre de 1959 en avión “perdido” o bombardeado. Así se iniciaron las medidas revolucionarias: expropiación de tierras y reforma agraria; expropiación de banqueros y reforma bancaria; analfabetismo inmediato y educación socialista; expropiación de grandes viviendas y reparto entre el pueblo; reforma profunda de los servicios de salud, etcétera; fusilamientos y castigos a los traidores. La realidad es que yo, a los 22 años, aplaudía con enorme alegría.

4. Todo pudo ir bien para Cuba después de su revolución, pero en abril de 1961 –estando ya John F. Kennedy en la Presidencia de los EEUU- se ordenó la invasión a Cuba en la Bahía de Cochinos, donde estaba Playa Girón. El ejército de exiliados cubanos apoyados por los EEUU, fue derrotado por los aguerridos revolucionarios cubanos. Luego el mismo Kennedy, en reunión de la OEA –ese ministerio de colonias yanquis- en enero de 1962, exigió la expulsión de Cuba por “incompatibilidad” de su marxismo como la ideología “democrática” de América. Luego, en febrero de 1962, no contento con la expulsión de Cuba, el gobierno de EEUU decretó entonces el bloqueo total contra la isla de Cuba prohibiendo bajo fuertes amenazas, a todos los países comerciar con ella.

5. No se pueden soslayar muchos errores cometidos por el gobierno cubano, tales como su burocratización y centralización, pero eso son extremadamente menores si se comparan con el bloqueo y demás presiones por más de 50 años. Yo además de conocer estudios e informes por más de 55 años de la revolución cubana, de haber estado en la isla, nadie podrá decirme que no fue el bloqueo yanqui el determinante y definitivo. Los hermanos Castro desde 1953 en el frustrado asalto al Moncada, hicieron hasta lo imposible por el bienestar de su pueblo, pero era una pequeña isla de alrededor de 10 a 11 millones de habitantes saqueada por el poder económico imperial hasta 1959. Ahora que su gobierno cambia de personas –Díaz Canel- no parece importante.

6. Cuba, Venezuela, Bolivia, Nicaragua, Brasil, Argentina, tienen que seguir su propio camino; pero sólo darán el salto real en beneficio del pueblo cuando cambie la realidad mundial hasta ahora política y militarmente dominada por los EEUU. Mis amigos de la UNAM me decían hace 50 años que había que ayudar a hacer una revolución en los EEUU porque si caía en imperio todos los gobiernos capitalistas se vendrían abajo automáticamente. Destruido el imperialismo, ¿Quién mantendría a los imperialistas empresarios, hijos de puta, de Venezuela, Bolivia, Brasil, etcétera? Recuerdo la emoción, las ilusiones, que me causaron los luchas de los negros Malcom X, Ángela Davis, Karmichael, … hasta Luther King, en aquellos bellísimo años sesenta en los que admiraba a mi único boxeador de la historia: Cassius Clay o Mahomed Alí, mentarle la madre a los gobiernos de EEUU. (18/IV/18)

