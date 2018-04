Slim, con buenos negocios en el aeropuerto, descalifica a AMLO por pensar y moverse

Pedro Echeverría V.

1. Carlos Slim Helú, el más grande millonario de México y durante algunos años, el más grande acaudalado del mundo, según lista de Forbes, señaló que “la construcción de un aeropuerto (en el caso del de la CDMX) no se discute con base en si sale más barato o más caro, no se está comprando un coche, sino los beneficios económicos, sociales, de empleo y desarrollo que representa”. Durante algún tiempo pensé que multimillonario Slim –que construyó sus primeras riquezas con el apoyo del funesto presidente Carlos Salinas (1988-94)- era inteligente y no se metía en “chismes de lavadero”; pero ahora Salinas y sus socios le han jalado las orejas para que haga campaña contra López Obrador.

2. ¿Qué le respondió López Obrador a Slim? Sencillo y “con todo respeto” “que haga el aeropuerto con su dinero y no con el presupuesto público que daña y dañará a todos los mexicanos que siguen viviendo en la miseria y el hambre”. Para Slim el aeropuerto es un negocio más de los otros cien que posee en México y el extranjero; sus negocios son como comprarse un coche, una fábrica o un negocio en zonas ricas de Reforma o Santa Fe. El peligro para Slim es que se conozcan los contratos de inversión y se publiquen las listas de inversionistas con sus triangulaciones de negocios. A ningún inversionista interesa la geografía y las condiciones del lugar, lo que les interesa es ganar dinero contante y sonante.

3. A partir de esta quincena, cuando faltan dos meses y medio para los comicios, se han iniciado golpes más fuertes contra AMLO: primero de los candidatos “independientes” y ahora de Slim. De estos días en adelante será el golpeteo de diestra y siniestra mientras se arregla “vía primarias como en EEUU”, si Meade o Anaya será el candidato oficial que deberá “derrotar” a AMLO. La realidad es que los siempre “amantes” PRI-PAN no se ponen de acuerdo sobre cuál de sus candidatos (Meade o Anaya) deberá “enfermarse” para luego retirarse de la contienda. Parece que Meade está cumpliendo con atacar a AMLO y a nadie más; Anaya, para engañar, necesita golpear al PRI y a AMLO. ¿Cuál seguirá en la competencia?

4. Los cuatro candidatos del gran capital mexicano y extranjero, han unificado sus discursos contra López Obrador, veamos: a) Meade está desesperado porque lo pueden obligar a “enfermase” porque no sube en las encuestas; b) Anaya ha comenzado a violentarse más contra AMLO y está abandonando sus críticas al gobierno y al PRI; c) El Bronco dice que ataca a AMLO porque está el primer lugar y d) La Margarita “renuncia a todo”, pero sólo logrará algunos puntos si decide divorciarse de su marido, el expresidente asesino. Sin embargo no debe olvidarse que el INE y el TRIFE están tras los candidatos y ellos (los árbitros) pueden desde sus escritorios manipular no solo las elecciones sino también las encuestas.

5. En México el sólo apellido Slim –por lo menos desde hace 20 años- refleja negocios millonarios de todo tipo y en todos los países para ganar dinero. De manera abierta y clara se refleja la lucha de clases que tanto nos enseña Marx: Slim representa a los ricos explotadores, al gran capital; por el contrario, el tres veces candidato presidencial, López Obrador –por ahora- a los trabajadores, a los obreros y campesinos desesperados por encontrar una ruta que los libere. No se sabe si AMLO logrará la Presidencia, pero por lo menos nos ubica en un camino que puede ser de lucha antimperialista y liberadora que debemos aprovechar para profundizarla o para organizarnos para un trabajo político en serio.

(Nota) Realmente estoy sorprendido porque hasta en Yucatán, estado del PRI y del PAN, donde la izquierda ha sido siempre imperceptible, el lópezobradorismo ha comenzado a realizar actos masivos. Lo condenable es que cuando este ruido concluya, por falta de ideología, de conciencia política, de trabajo organizativo, todo se dispersará. El candidato a gobernador es de ideología del PAN y para alcalde de Mérida de ideología empresarial, pero aunque fueran de centro-izquierda, el problema es el pensamiento con que se organizan lo electoral. De todas maneras son experiencias importantes observables que pertenecen a realidades distintas. (17/IV/18)

