Ahora que le lleguen dos misiles a México, será Peña el culpable por arrastrarse tras EEUU

Pedro Echeverría V.

1. ¿Está el pueblo de México en guerra contra Rusia, Siria, Irak, China, Corea, porque su gobierno es un cachorro de los EEUU? El presidente Trump trata al presidente Peña Nieto con la punta del pie, se burla de él con la amenaza de la construcción del muro, expulsa a miles de migrantes de los EEUU y, de plano no quiere Trump darle una audiencia a Peña a pesar de vivir arrodillado. ¿Cree Peña –como cuando Fox actuó como gusano del presidente Bush- que estar con las rodillas sangrando es la mejor posición? Mientras condeno esa posición de genuflexión, aplaudo al presidente coreano Kim Jong‑il que casi arrodilló a Trump.

2. Si sigue el gobierno de EEUU, hoy asesinando a Siria, así como lo hizo en Vietnam, en lo que fue Yugoslavia, bombardeando a Irak, en Túnez, Libia, Egipto; y México –por frases de sus gobiernos- apoyando abiertamente a ese fascismo yanqui, pues muy pronto podrán caerle uno cuantos misiles de los muchos que enviarán al asesino del mundo: los EEUU. En vez de permanecer en silencio o adoptar una posición neutral, Peña nieto es de los primeros, el más reptil, en mostrar su larga lengua para apoyar la enorme propaganda pro yanqui de las agencias noticiosas internacionales.

3. La realidad es que no me agradaría ver el maravilloso zócalo de la CDMX con un palacio nacional destrozado por un misil y, mucho menos, un bellísimo bosque de Chapultepec destruido en toda la sección que pertenece a Los Pinos. ¡Cuánta desesperación sufriría el pueblo de México buscando construir sus sótanos para resguardarse porque en cualquier momento podrían conocer en vivo ese moderno armamento por culpa directa del presidente Trump que busca demostrar que con una pequeña señal puede destruir ciudades y pueblos! Pero Rusia, China, Corea, no se dejan. Parece que ahora han pasado a la ofensiva.

4. Tenía apenas un año, en 1941, cuando EEUU y México –los inevitables amantes- entraron a la guerra contra Alemania y Japón. Dado que la guerra se desarrolló esencialmente en Europa y Asia, a EEUU y México no les llegó el bombardeo ni la destrucción por la lejanía y porque las armas eran de poco alcance. ¿Puede olvidarse que los yanquis –para luego chantajear o amenazar al mundo- demostraron que eran los más poderosos del universo al arrojar las bombas atómicas en dos grandes ciudades japonesas que hicieron caca destruyéndolas y contaminándolas para siempre? Hoy las cosas han cambiado y EEUU, vecino de México, está en el ojo del huracán.

5. México está condenado a resistir los misiles al ser vecino del imperio de los EEUU que tantos males ha prodigado al mundo. Obviamente puede salvarse aislándose y adoptando una conducta de neutralidad al estilo de Austria, Costa Rica, Finlandia, Irlanda, Panamá, Suecia, Suiza. ¿Qué es un país neutral sino aquel que no toma parte por ninguna de los bandos enfrentados en una guerra u otro conflicto con la esperanza de mantenerse al margen de la misma? Es decir, que no participa en las guerras que no sean de su país. El concepto de neutralidad es muy importante, pero debe estudiarse. (15/IV/18)

