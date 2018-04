INE, TRIFE y otras comisiones, son para amigos de gobierno, partidos, empresarios y medios

Pedro Echeverría V.

1. En el sistema capitalista no puede haber lo que llaman “democracia” porque mientras exista la desigualdad económica, política, social, en la población, siempre será favorecido el más poderoso. Sólo los muy oportunistas y tontos cuando son beneficiados aplauden y dicen que “sí hay democracia” y cuando no son favorecidos dicen lo contrario; ese es el más sucio maniqueísmo. El famoso “Bronco” norteño, por ejemplo, va a demandar al INE (Instituto electoral) que no le favoreció, por “antidemocrático” y felicita al TRIFE (Tribunal electoral) por lo contrario. La esposa de Calderón opina lo contrario porque el INE la favoreció. Basta ya de chupadas: la democracia (como gobierno del pueblo) no ha existido jamás, ni en la Grecia esclavista.

2. ¿O cree algún tonto que el voto de un pobre o un clase mediero vale igual que el de un rico que escoge y pone candidatos, subsidia con dinero, propaganda (TV, radio,) transporte, hoteles, pero sobre todo, al INE, TRIFE, controladores de votos? Aún más, lo millonarios no votan en las urnas porque ya le han ordenado hacerlo a sus dependientes. Esta es la “democracia” mexicana y mundial que pone felices a los que ganan dinero y cargos e infelices a los que pierden. ¿Hasta cuándo dejaremos de ser tontos hablando de una democracia inexistente e imposible que organiza la clase dominante para engañarnos, entretenernos jugándonos el dedo en la boca?

3. El INE, TRIFE y todas las comisiones que el gobierno organiza, nunca han tenido ningún ápice de independencia porque en el país no hay nada independiente. Cada vez que se antoja o inventa una comisión, esta se integra directamente con los amigos del gobierno o se llama a los tres partidos del Pacto (PRI, PAN, PRD) para que propongan a sus candidatos de acuerdo al número acordado en proporción 3,2,1, y los partidos que no participan hacer grandes esfuerzos por hacerlo en nombre de la democracia. La democracia mexicana –como diría de la bandera nacional en 1914 Soto y Gama- es una piltrafa que no sirve de nada, es pura demagogia.

4. La democracia quizá pueda funcionar en pequeños grupos comunitarios donde el trabajo productivo, los ingresos y los intereses sean los mismos; además los cargos son ejercidos de manera horizontal, pueden ser revocados por la comunidad y además rotativos. Estoy seguro que existen en el mundo alrededor de una decena de pueblos que luchan por ejercerlo con la mayor limpieza y transparencia posible, pero son muy combativos por el sistema capitalista porque son ejemplos que no deben extenderse. Las “democracias” que conocemos, como la mexicana, son sistemas capitalistas manejados y controlados por una oligarquía y capitales yanquis.

5. Así que si el TRIFE aceptó al famoso Bronco norteño y el INE, los candidatos del PRI y demás partidos, el gobierno y todos se han disciplinado, no es otra cosa que seguir jugando viéndonos la cara de tontos. Jamás hay que discutir si un organismo el “mejor” o “peor” porque todos son iguales por su origen y porque obedecen al pie de la letra lo que el gobierno manda. Si López Obrador obtiene la Presidencia no es porque haya democracia en México, sino porque la burguesía y los EEUU quieren probarlo y, cuando ya no sirve deshacerse de él. Lo contrario sería tener un fuerte movimiento de masas en la calle con conciencia y dispuesto a luchar con todo.

6. En última instancia no es un problema de candidatos sino de conciencia de masas, fuerza en las calles y decisión de sus dirigentes espontáneos, porque también infinidad de veces las masas han sido traicionadas o vendidas. Todo mundo coincide en sus estudios y opiniones que López Obrador va a obtener la Presidencia en las elecciones de julio de 2018; muchos confiamos en que puede ser una buena coyuntura para cambiar las cosas en serio. Así que tenemos la tarea de ayudar para que eso suceda, pero al mismo tiempo en que todo avance y se profundice en beneficio de los trabajadores y el pueblo pobre y miserable. (11/IV/18)

