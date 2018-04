PRI/gobierno, el más corrupto del mundo, usará todas sus armas para despojar a López Obrador

Pedro Echeverría V.

1. José Antonio Meade (mid o meade), candidato del PRI, puede obtener la Presidencia. López Obrador (AMLO o El peje), el candidato de Morena, lleva ampliamente la delantera en las encuestas- quizá con una distancia de 15 puntos- pero no es ninguna garantía si recordamos que en 2006, luego en 2012, estuvo adelante por lo menos hasta la mitad de las campañas. “La tercera es la vencida”, repite AMLO echándole toda su fuerza que, al parecer, se ha multiplicado. Pero el PRI es el mismo PRI que ha gobernado México desde 1929 hasta 2018, sumando los 12 años gobernados por el PAN bajo el indiscutible dominio del mismo PRI.

2. Así como ayer fue publicada una importante entrevista a López Obrador, hoy se da a conocer otra del candidato Meade que aún no despega del piso en las encuestas, sin embargo denota una profunda confianza diciendo que él ganará. ¿Puede ponerse en duda el poderoso aparato que posee el PRI en toda la República para comprar todos los votos necesarios entre un pueblo que sufre miseria y hambre? Tengo la convicción que López Obrador debe triunfar por muy amplio margen, pero también conozco muy bien las grandes hazañas del PRI-Gobierno a través de muchas décadas cuando de imponerse se trata. He dicho que el gobierno burgués siempre triunfa.

3. Pienso que los golpes y acusaciones de lavado de dinero contra Ricardo Anaya, así como la extrema ignorancia de Margarita Zavala y la corrupción de su esposo Calderón, impedirán a los candidatos presidenciales del PAN-PRD, hacer interesante papel en esta competencia; a no ser que sean recompensados al sumarse al PRI para bloquear a López Obrador que ha puesto en peligro los negocios multimillonarios del aeropuerto y de las reformas estructurales de la privatización del petróleo. A mí esto de las encuestas me han parecido siempre una trampa por lo inmensamente fáciles de manipular. En 2006 Calderón no ganó, pero qué bien manipuló el resultado con sus amigos.

4. El candidato Meade del PRI tiene clavado hasta en los sesos a López Obrador y lo sigue hasta en sus sueños; pero dice que está convencido de que 90 días de campaña serán suficientes para remontar a López Obrador y ganar la Presidencia. ¿Para qué sirve el gigantesco aparato y control económico del PRI y el gobierno de Peña Nieto? “Estoy absolutamente seguro de que voy a ganar”. Señala Meade, coincidiendo con declaraciones de Anaya y Zavala, que la posición de AMLO de cancelar la construcción del Nuevo Aeropuerto (NAICM) es absurda y refleja autoritarismo; además bloquea negocios. Llevar el aeropuerto a Santa Lucía, como dice AMLO, es una tontería.

5. En tanto Meade dice que “impedirá que llegue el dinero y las armas a la delincuencia”, señala con falsedad que AMLO propone sacar a los criminales de la cárcel. Que en la reforma educativa el PRI apoya a los niños, pero que AMLO quiere un convenio con la CNTE para que nuestros hijos sean rehenes. Que AMLO se ha rodeado de Napoleón (Gómez Urrutia), de Nestora (Salgado) a quienes considera delincuentes: uno por defender a miles de obreros mineros y la otra por haber defendido a pueblos al haber trabajado como autodefensa. Ambos fueron perseguidos por los gobiernos derechistas de Fox, Calderón y Anaya.

6. Es inconcebible que en México –a pesar de grandes luchas trabajadoras en las fábricas, los campos y las calles- la clase dominante (política y empresarial) siga imponiendo de manera abierta su poder. En lo electoral ha impedido que Cárdenas en 1988 y López Obrador en 2006 y 2012 pudieran acceder a la Presidencia. No sé cuántos años más hay que luchar para lograr cambios importantes en el país; de lo que estoy seguro es que la clase burguesa dominante jamás cederá por las buenas sus enormes negocios; los defenderá con todas las armas que posee tanto en los medios de información (TV, radio y prensa) como con el ejército y la marina. Preparémonos en serio. (4/IV/18)

