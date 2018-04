No hay ideas viejas ni nuevas; sólo hay ideologías que conservan privilegios y las que quieren destruirlos

Pedro Echeverría V.

1. ¿Qué son ideas sociales conservadoras sino las que buscan que todo permanezca igual que hace 50, 100 o 200 años, sobre todo las que han brindado privilegios para unos cuantos? Por el contrario, las ideas que buscan transformaciones profundas, radicales, que buscan cambiar todo, revolucionar, para que beneficien a la inmensa mayoría de la población, son ideas libertarias. Se conocían antes éstas como liberales, pero esta palabra ha sido muy desprestigiada porque mucha gente ha hecho trampa con ella. El viejo conservadurismo es casi inexistente porque el viejo liberalismo de la burguesía les abrió los brazos para ser más de lo mismo.

2. El liberalismo fue y es la ideología de la burguesía. En México, a mediados del siglo XIX, frente a total dominio de la iglesia, el ejército, los terratenientes, que encabezaban a los conservadores, surgió el ideal liberal para hacerle frente y combatirlo; así surgieron los Juárez, Ocampo, Prieto, Ramírez, etcétera, que se ligaron al pueblo explotado y miserable. Sus batallas contra los conservadores fueron muy importantes, pero muy pronto -30 años después- estos mismos liberales –encabezados por Díaz- se transformarán en una nueva burguesía liberal opresora que se adueñará de todo y perseguirá al pueblo que exigía justicia.

3. Pero, después de la cruenta revolución mexicana contra los liberales porfiristas que se habían hecho conservadores, los revolucionarios y gobernantes a partir de 1910 continuaron llamándose liberales en oposición a los conservadores que se agruparon alrededor de la iglesia católica. En el PRI-gobierno el 100 por ciento de sus funcionarios y seguidores se autoproclamaba como liberal y públicamente no asistía a la iglesia; mientras tanto el PAN, fundado en 1939, apareció como campeón del catolicismo conservando esa forma de pensar para siempre. Todos los panistas son católicos practicantes y los que no, conservan un gran respeto a esa religión.

4. El presidente Salinas, ante las denuncias mundiales contra el “Neoliberalismo” como ideología política y económica impuesta por los Reagan, Thatcher y Juan Pablo II en 1982 para someter al mundo, lanzó su idea de “liberalismo social” justiciera para México. Resultó exactamente lo mismo porque su sexenio y los siguientes han servido para privatizar y reprivatizar bancos, industrias, grandes servicios, las paraestatales, en beneficio de un centenar de multimillonarios que se hicieron los dueños de México. Así que el “Neoliberalismo” no son “viejas ideas”, sino al contrario novísimas; más nuevas que el populismo, el nacionalismo, el echeverrismo.

5. Por ello es una ignorancia, una trampa o una estafa, hablar de “viejas” o “nuevas“ ideas porque éstas dependen de las ideologías. Si un multimillonario, conservador, derechista, priísta, panista, repite que nacionalismos, populismo, expropiación, revolución, igualdad, lucha de clases, son viejas ideas, se debe a que les tiene miedo; pero si por el contrario, se habla de respeto a la propiedad, derecho a acumular capitales, leyes contra las manifestaciones, no hacer huelgas, no reclamar derechos y trabajar como esclavo, son ideas modernas que deben imponerse y respetarse. Cada quien habla de ideas nuevas o viejas de acuerdo a sus intereses.

6. El PAN combatió en 2006 y 2012 al PRD diciendo que era el PRI de los setenta, que representaba el nacionalismo revolucionario de Echeverría de los setenta. El colmo de los colmos sería que Morena o López Obrador quieran deslindarse de Echeverría así como lo han hecho de Chávez y Venezuela. ¿Por qué no explican con profundidad lo que en la historia ha significado en nacionalismo, las expropiaciones, la concentración de la riqueza, el populismo, el apoyo total a las luchas populares, las luchas de América Latina, el imperialismo? ¿Cuándo se reconocerá el significado de la revolución cubana, del chavismo y Evo Morales?

7. Con esa actitud de no explicar el papel de los EEUU como imperio, de no recocer las luchas de los pueblos por su liberación, de no explicar las causas de las guerras mundiales, y defender las boberías de que somos mexicanos y sólo defendemos las ideas mexicanas como si tuvieran patria, puta estamos jodiendo al pueblo dejándoselo en manos de la gran burguesía política y económica. Hay que decir que México y todos los demás países son esclavos sometidos por los EEUU por el poder imperial y hay que explicar que México y sus gobernantes han estado como patio trasero del imperio. Si el pueblo no comprende esa realidad lo van a seguir manejando como títere. (2/IV/18)

