En México, donde le rasques, sale pus, hay corrupción; ¡investigar los contratos del aeropuerto!

Pedro Echeverría V.

1. Con investigar Odebrecht –como en Perú, donde el presidente Kuczynski ya está en la cárcel por recibir “donaciones”- en México ya debían estar detenidos Emilio Lozoya y 10 más, por lo menos. Con investigar los negocios que están alrededor de la privatización petrolera, seguro que saldrían 20 capitalistas más con sus grandes negocios; y si investigan a los multimillonarios inversionistas que apoyan la construcción del nuevo aeropuerto de Texcoco, brillarían desde el inicio grandes capitales de altos funcionarios y grandes empresarios mexicanos que buscan multiplicar 10 veces sus inversiones. Por ello el reto de López Obrador de construir un aeropuerto en Santa Lucía con 50 mil millones es definitivo contra el que construye Peña nieto que costará 250 millones, cinco veces más. ¿Está dispuesto el pueblo mexicano a seguir viviendo en la miseria e hipotecado?

2. Como ha sido, por lo menos en los últimos 100 años, no ha habido en México y en el mundo, ningún multimillonario que no sea producto de los enormes negocios que ha hecho. Ya los socialistas y anarquistas, con Marx y Bakunin a la cabeza, han dicho: “la propiedad es un robo” o un despojo por la fuerza. ¿O, acaso alguien ha pensado que las riquezas, los capitales, caen del cielo, son producto de herencias de explotación o de la “lotería nacional”? Nada de eso; toda riqueza es producto del trabajo y los negocios entre capitalistas, banqueros y financieros, que producen “pérdidas o ganancias”, también son producto del trabajo. ¿Has visto que algún capitalista o político trabaje como un obrero? No, ellos “trabajan con la cabeza” pensando cómo explotar más el trabajo, pagar menos salarios, qué negocios hacer y cómo obtener más dinero. Eso se llama “trabajar con cabeza”.

3. ¿Se imaginan los miles de millones de la triangulación de dineros de los estados vía secretaría de Hacienda y las campañas electorales del PRI que se dio a conocen por el alto funcionarios que está o estuvo preso en Chihuahua? En esos negocios está también el presidente Peña, el presidente del PRI Beltrones, el secretario de Hacienda (Videgaray o Meade) y por lo menos unas decenas de funcionarios embarrados. ¿Fue descaradamente comprado el gobernador panista Corral por el gobierno de Peña? Pienso que López Obrador, con esto de la instigación de contratos en el nuevo aeropuerto y en la privatización del petróleo puede estar metiéndose en territorios estrictamente prohibidos. Estoy seguro que tras bambalinas lo van a obligar a negociar sin darle otra salida. ¿Cómo descubrir la “Cueva de Alibabá” de políticos y empresarios, que es el origen de todo? (25/III/18)

https://pedroecheverriav.wordpress.com

