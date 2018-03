Transporte colectivo planeado, barato y eficiente para Mérida, Yucatán

Pedro Echeverría V.

1. El servicio de transporte colectivo es un servicio que todo gobierno está obligado a proporcionarle a su pueblo. Si el gobierno no puede por falta de medios para hacerlo, cede a los particulares ese derecho con la obligación de que ese sector privado lo haga en las mejores condiciones para la comunidad; en caso contrario su gobierno –velando por los intereses del pueblo que es quien determina- puede revocar la concesión otorgada.

2. El servicio de transporte colectivo a la comunidad debe ser el más cómodo y barato posible. Este transporte puede ser gratuito como para los mayores de 60 años en la CDMX; de medio pago como para los estudiantes y mayores en muchos lugares o de pago completo como generalmente se exige en el transporte privado. Todo lo referente al costo del pasaje debe resolverse conociendo los gastos en salarios, reposición de piezas y ganancias en el servicio.

3. En Mérida, capital del estado de Yucatán, con un millón de habitantes y una extensión radial aproximada de ocho o 10 kilómetros, desde hace unos 30 años se han presentado quejas contra la carestía y el mal servicio de transporte urbano. La mayoría de las veces se deben pagar dos o tres pasajes de autobús de ida y dos o tres de regreso del trabajo, la escuela o alguna diligencia: una salida representa 48 pesos, ¿Cuánto sería el gasto diario de tres de la misma casa? ¿Cuántos pasajes se podrán pagar con un salario mínimo de ocho horas de trabajo de 84 pesos?

4. Por ello una salida urgente e inmediata en beneficio del pueblo es que se pague un pasaje de ida y otro de vuelta organizando rutas de un extremo a otro de la ciudad como sucede en la CDMX, en Nueva York, en París y Moscú. Al mismo tiempo que se eliminen las rutas concéntricas (con paraderos en el centro) que fueron trazadas en Mérida hace 80 años cuando contaba con 95 mil habitantes y sólo existían barrios y no colonias o suburbios; cuando dominaba la escena Fernando Vargas en los blancos de la Unión, y López Literas en los rojos de la Alianza.

5. El gobierno debe reunir a los empresarios del transporte y recordarles que ese servicio es una concesión que debe beneficiar ineludiblemente a los usuarios. Que para subir los precios del pasaje se necesita tomar en cuenta los salarios de la población. O, ¿por qué no pensar en otras soluciones sin perjudicar, buscando beneficiar, a la población? Ejemplo: en la Ciudad de México tanto el maravilloso Metro, el Metrobús, los transportes eléctricos, juegan un papel fundamental, pero son insuficientes por los más de 20 millones de habitantes conurbados de la CDMX-Edo de México

6. La capacidad de las unidades en la CDMX son grandes pero no alcanzan. En la ciudad de Mérida los autobuses –para no verse desaprovechados- quizá deben sustituirse por combis o transportes menos grandes que los autobuses. Pero lo más importante es enterrar las “rutas colonia-centro y paradero” y sustituirlas con rutas de 20 o 30 kilómetros con terminales quizá del periférico norte al periférico sur, del periférico oriente al periférico poniente. Se deberían hacer pruebas en la calle 60 de sur a norte y calle 62 de norte a sur; así como en la calle 61 de oriente a poniente y la calle 63 de poniente a oriente. El mejor ejemplo de ruta actual es “Circuito Colonias”, que podría repetirse.

7. Un asunto muy importante en el transporte es que dé vida a la ciudad e incluso al centro histórico. Hay que buscar ideas para alejar a los automóviles del centro con el fin de que el trasporte colectivo se mueva mejor. En la CDMX las calles parecen estacionamientos de coches a pesar que muchas gentes dejan su vehículo particular en las estaciones del Metro o cerca del paradero de los metrobuses. Mérida ha comenzado a congestionarse; hay que encontrar ideas y salidas que ayuden a la ciudad a no verse tan jodida; pero lo más importante es que sus habitantes no lo estén aunque los gobiernos y los empresarios quieran seguir haciendo negocios con ella. (23/III/18)

https://pedroecheverriav.wordpress.com

alterar26

Anuncios