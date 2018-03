AMLO: “No soy títere de nadie”; amparos para proteger a pueblo contra despojo

Pedro Echeverría V.

1. Se perfila una gran batalla electoral “a muerte” entre el PRI-gobierno y Morena-López Obrador. El derechista PAN y sus seguidores parecen pasar a segundo plano. No es lucha de clases entre ricos explotadores y explotados pobres, aunque el derechismo de PRI, PAN, PRD, es evidente frente a un López Obrador que por momentos su centrismo se acerca a la izquierda. El PRI ya no podrá estar repitiendo que López Obrador es un peligro para México porque el pueblo empieza a entender que el peligro es que México continúe en la miseria, el desempleo, la inseguridad, mientras la corrupción de gobierno se traga todo.

2. López Obrador anunció que interpondrá amparos contra el otorgamiento de contratos que comprometan el presupuesto del próximo sexenio. “No aceptaré contratos leoninos, manchados de corrupción, bajo ninguna amenaza… no soy títere de nadie, sostuvo”. Preocupa a AMLO que se están asignando contratos para el nuevo aeropuerto, cuyo pago comprometería la disponibilidad de recursos en su administración, si gana la elección del primero de julio. ¿Qué gato encerrado hay en esos contratos? ¿También hay en el aeropuerto intereses de la familia presidencial o de sus amigos cercanos?

3. El candidato de Morena, aunque socialdemócrata centrista, es lo más avanzado porque el izquierdismo marxista en México hoy, es casi inexistente. Sólo aparece el valiente anarquismo juvenil buscando avivar las protestas cuando marchan apagadas, medrosas y tímidas. Mientras la Coordinadora (CNTE) reivindica el principio anarquista de independencia de los sindicatos respecto al gobierno y los partidos políticos (Acción Directa), el Sindicato (SNTE) declara que seguirá arrastrándose –como gusano- tras el gobierno y el PRI. Pero los maestros de base sabrán distinguir entre Morena y el pacto PRI/PAN/PRD.

4. Aunque López Obrador se autocalifique de “muy pacifista” ahora aprenderá a enfrentar la violencia del PRI/PAN/PRD que siempre encontrarán las “acusaciones” para llevarlo a la cárcel si pueden. Pareciera que los empresarios no le tienen miedo a AMLO, pero el problema de las inversiones petroleras, la construcción del aeropuerto y la llamada reforma educativa, será usada y llevada al extremo. Ya he repetido mil un veces que quien ejerce la violencia siempre es el poder y que el pueblo lo único que hace es defenderse. ¡Sólo los tontos, embrutecidos por los medios de información, no se dan cuenta!

5. Al ratito, antes que cante el gallo, comenzará a aparecer el PRI subiendo en las encuestas hasta igualarse a López Obrador; para que así sea, las acusaciones y persecución de AMLO, se iniciarán. ¿Qué pasará cuando se profundice la repartición de dinero y regalos en la campaña y se entregue a los medios de información los miles de millones que acostumbra el PRIgobierno? La única salida es la realización, desde hoy, de movilizaciones contra el gobierno, el Estado, los medios, tanto en la ciudad de México como en la República. La CNTE (vanguardia de lucha) iniciará por sus propias demandas un paro, plantones y bloqueos el 1 de mayo.

6. Hasta hoy, antes de iniciarse de manera abierta las campañas políticas presidenciales, todo mundo está convencido de que López Obrador ganará los comicios abrumadoramente; no tanto por las encuestas que le dan una amplia ventaja, sino porque son decenas de miles de otros partidos, abandonados por sus asociados, que han pasado a Morena. Pero nadie puede ignorar la enorme cantidad de maniobras que puede hacer el presidente Peña Nieto y el PRI. ¿Se olvida que Calderón subió a la Presidencia con votos comprados por el gobernador Peña y que este subió a la Presidencia por maniobras del presidente Calderón contra su candidata?

7. Parece que la esposa del expresidente asesino Calderón –la tal Margarita Zavala- tendrá que jugar un papel principal en las negociaciones porque Peña sigue en la jugada. Yo no sé cómo esté el juego político secreto en otros países, pero sí sé mucho cómo se mueve la política en México. Me gusta que el tigre esté libre, que no se deje atar por ningún pinche domador y comience a prepararse para tomar las calles. En 2006 salió el tigre pero fue controlado; en la presidencial de 2012 y en 2017 en el estado de México, fue atado con una enorme cuerda. ¿Qué tal si ponemos a entrenar al tigre para liberarlo y recobre toda la libertad que le han quitado? (23/III/18)

