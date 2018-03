El tigre, con garras y dientes afilados, debe intervenir en el ISSSTE para salvar afiliados y pensionados

Pedro Echeverría V.

1. El ISSSTE es la segunda institución de salud del gobierno mexicano, después del IMSS. Para salvar un enorme negocio capitalista de la construcción: “Antes de quebrar ICA Pensionissste le otorgó $400 millones. El fondo de pensiones y la constructora ICA se negaron a comentar el escándalo; la CNBV dijo que la ley le impide pronunciarse. Obvio, ante la bancarrota otros inversionistas obtuvieron ganancias” (La Jornada 13/III/18). El fondo de pensiones de los trabajadores inyectó más de 400 millones de pesos en la constructora ICA y se convirtió en su mayor accionista cuando la empresa se dirigía a la insolvencia, una inversión que ahora será borrada por un plan de restructuración, según fuentes cercanas al asunto. Pensionissste maneja unos 195 mil millones de pesos de jubilaciones de trabajadores.

2. Así se joden siempre al tigre y aunque grite y sacuda los barrotes nada puede hacer porque sus domadores, al servicio de los hambreadores, lo tienen amarrado. Mientras PRI, PAN, PRD, gobierno y empresarios, lo quieren bien atado, nosotros sus amigos lo queremos bien libre y debemos encontrar todas las formas para que destruya sus cadenas como única condición para que nos ayude. ¿Cómo es posible que miles de afiliados del ISSSTE, del IMSS, de Salubridad, sigan muriendo de enfermedades curables por simple falta de servicios y de medicamentos? Puta madre, en Mérida las clínicas y hospitales están a punto de reventar de gente que van a buscar citas, que van por medicinas que no llegan. Espero que llegue el tigre y emplace a los funcionarios exigiendo servicios o la devolución de las cuotas que cada mes paga.

3. Se imaginan al aguerrido tigre amenazando a empresarios y funcionarios de tirar a la calle los escritorios, los anaqueles, las sillas si no se comprometen a solucionar problemas en los días siguientes. Así como están las clínicas y hospitales sin citas y medicinas, así están las escuelas sin techos, ventanas, muebles y sanitarios. Un tigre aguerrido, que ha sufrido en carne propia los palos, las jaulas y los barrotes, no se tocaría el corazón sabiendo que los culpables de su hambre son los que ocupan las listas de multimillonarios de Forbes y tienen a sus criados gobernando. Espero que los domadores pacifistas como López Obrador o Cárdenas ya no busquen amarrar al tigre sino al contrario ayudar a liberarlo. ¿Se imaginan al tigre repitiendo que el paga con sus impuestos al gobierno para que le sirva, no para que lo siga desfalcando? (13/III/18)

https://pedroecheverriav.wordpress.com

