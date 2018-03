¿Fue el gobierno de Luis Echeverría (1970-76) “nacionalista revolucionario” o el de un asesino?

Pedro Echeverría V.

1. Por aquello de los apellidos he tenido mucho cuidado de opinar del gobierno de Luis Echeverría Álvarez; sin embargo ha sido claro que él nació en la CDMX y yo en Yucatán, a 1,500 kilómetros de distancia. Leí que en 2018 cumplió 98 años y que ha sido el expresidente más longevo de todos. En 1973 –confundiéndonos con guerrilleros de la Liga 23 de septiembre- el presidente Echeverría nos mandó en la CDMX al frío bote a unos 50 compañeros espartaquistas radicalizados que sufrimos algunas torturas. Fue durante su sexenio cuando crecieron en número los estallidos de huelga y los obreros huelguistas. Por ello creo que ese sexenio debe investigarse mejor para que nuestras opiniones al respecto sean más claras y justas.

2. No tengo la intención de reivindicar a ningún gobierno porque todos han estado al servicio de la burguesía explotadora y del imperio de los EEUU. Todos se han preocupado por mantener el capitalismo como un sistema de opresión y desigualdad. En la izquierda -a pesar de considerar al gobierno de Lázaro Cárdenas (1934-40) como el menos nefasto por aquello de su “nacionalismo revolucionario”, que llevó a la expropiación del petróleo, de los ferrocarriles, la educación y el apoyo a los refugiados- hemos considerado que todos los gobiernos han mantenido al 80 por ciento de la población en las peores condiciones de vida. ¿Quién puede defender a un gobierno que sólo sirve a los empresarios, al gobierno y a los más poderosos?

3. Las acusaciones más negativas contra el sexenio de LEA se han centrado: 1. En que Echeverría, como secretario de gobernación, operó la represión y la matanza de estudiantes en 1968; 2. Que ordenó la salvaje represión contra estudiantes en 1971; 3. Que ordenó muchos asesinatos en la “guerra sucia” de 1973-74; 4. Que era agente de la CIA y la informaba. Muchos de los que vivimos con toda intensidad la política no culpamos a Echeverría de la represión del dos de octubre; tampoco de la acusación del agente Agge de la CÏA de que Echeverría y López Portillo hayan pertenecido a esa agencia. Se ha publicado que mandaron informaciones, pero que a partir de 1973 –al ser asesinado Allende en Chile- Echeverría se volteó hacia Rusia y Cuba, siendo acusado de agente de la KGB.

4. ¿Puede olvidarse que el presidente Díaz Ordaz, ante los discursos del candidato Echeverría halagando a los estudiantes buscó quitarle a LEA la candidatura? ¿Quién no recuerda que el presidente LEA se confrontó con el líder Fidel Velázquez y buscaba apoyar al líder Rafael Galván para sustituirlo? ¿Se olvida acaso que se difundía que el gobierno de LEA era el “nuevo cardenismo y representaba el “nacionalismo revolucionario”? ¿Se olvida el vasto apoyo que brindó a Salvador Allende, la ruptura con Chile y el apoyo al exilio a pesar de la fuerte oposición de empresarios? ¿Y el apoyo al exilio argentino por el golpe militar? Poseo la convicción de que no se ha hecho una buena evaluación al gobierno de Echeverría, esencialmente por la Guerra Sucia, además de los asesinatos de los jefes guerrilleros: Jenaro Vázquez y Lucio Cabañas.

5. Recuerdo que Echeverría se confrontó con Televisa y con los empresarios de Monterrey; no olvido que fueron esos problemas los que llevaron a la devaluación monetaria en 1976. Luego Echeverría publicó su Carta de Deberes y Derechos Económicos de los Estados de 1974 pretendiendo obtener el premio nobel de la Paz y hasta secretaría general de la ONU. No consiguió nada por sus apoyos a las luchas de Nicaragua y de El Salvador y por la confrontación que tuvo con los gobiernos de Nixon y Ford. Yo no sé si Echeverría con sus 98 años debería estar en la cárcel, pero sí sé que Salinas, Zedillo, Fox, Calderón y Peña, por mantener al 80 por ciento de la población en la miseria, sí. (10/I/18)

