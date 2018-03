Mientras leen Anaya y AMLO, Peña y los expresidentes, deben estar en la cárcel por hacer más miserable al pueblo

Pedro Echeverría V.

1. Mientras Anaya y AMLO leen la llamada Constitución, una comisión muy representativa debe organizar una encuesta nacional con una solo pregunta: “¿Los expresidentes Salinas, Zedillo, Fox, Calderón y el actual, Peña, deben estar en la cárcel por hacer más miserable al pueblo de México, sí o no”? Si gana el sí, pues sin sus jubilaciones de por vida, que se vayan redonditos a la cárcel aunque sea por 50 años; pero si los encuestados dicen que no, pues que inmediatamente los pongan en fila para gobernar nuevamente, porque los encuestados así lo quieren.

2. Y que no se piense que el pueblo automáticamente responderá: “sí que se vayan todos a la cárcel”; pero, si interviene el PRI, PAN, PRD, la iglesia, los medios de información, los mismos funcionarios de gobierno, con el argumento del perdón, de humanismo, de solidaridad, “que ahora sí gobernarán con honradez” –tal como se repite en todas las campañas- pues nuevamente veremos de qué está hecha la estructura ideológica del pueblo. La realidad es que resulta extremadamente difícil hacer justicia en el seno de un pueblo que no conoce lo que es.

3. El candidato del PAN, el señor Anaya fue el que declaró que metería a la cárcel a Peña y con eso logra mucho apoyo; López Obrador declaró a Aristegui hace 15 días que la Constitución no permite meter a la cárcel a un expresidente como Peña y que primero habría que reformarla; yo no sé lo que dice la Constitución, pero sé que en México se interpreta de acuerdo a los que diga el poder que es el que tiene la fuerza y siempre ha mandado. Yo creo que todos los expresidentes y Peña deben ir a la cárcel, pero nada en México se podrá hacer si no es por la fuerza.

4. Coincide la mayoría de los analistas honestos en que la Constitución es capitalista, producto de una revolución burguesa. Este tipo de constituciones son de “estira y afloje”, es decir, se interpretan de acuerdo a los intereses de los implicados y los abogados e instituciones de “justicia” son expertos en acomodarse a las instituciones patronales y de gobierno. Que me perdonen mis amigos abogados, pero jamás olvidaré a mi amiga estudiante de derecho de la UNAM, en pleno movimiento estudiantil de 1968, dirigiéndose a los brigadistas de Filosofía: “No vayan a dejar el movimiento en nuestras manos porque lo vendemos”.

5. Yo leo de todo, pero leer la Constitución me da flojera, como al 99.9 del pueblo; me da flojera por trivial, repetitiva y, lo esencial, porque es interpretada de acuerdo a los intereses del poder. ¿Cómo está eso de que el que hace negocios en petróleos de miles de millones de dólares con Odebrecht, el que triangula miles de millones para candidatos del PRI, el que en su gobierno se asesinan a miles de mexicanos; desaparece a 43 estudiantes, no están en la cárcel y sí a quien se roba una cartera? ¿Para qué carajos sirve esa Constitución sino para encubrir a ladrones y asesinos?

6. López Obrador, candidato de Morena, se ha cuidado mucho, por lo menos en los últimos 18 años, de no caer en las mil y un trampas que le han puesto; lo seguirán cazando, así como a sus seguidores. El que está más embarrado con grandes prácticas de corrupción en negocios hechos desde la secretaría de Hacienda y Sedesol es el candidato del PRI José Meade; pero el gobierno de Peña tiene la obligación de mantenerlo como candidato. El candidato del PAN, Ricardo Anaya es el más enredado porque el PRI quiere bajarlo de la competencia por ser un panista “duro” y por tener mucha cola que le pisen.

7. El que debe cuidarse es López Obrador dado que los otros dos candidatos presidenciales Meade y Anaya están muy embarrados; pero si examinamos a los tres equipos encontraremos que ninguno se salva de acusaciones. Obviamente en el PRI y el PAN está el grueso de la corrupción, pero López Obrador –pensando que ahora sí porque la tercera es la vencida- ha metido a mucha gente que provoca enorme desconfianza. Permita o no permita que los expresidentes y Peña puedan ir a la cárcel, por lo menos debe quedar en la mente del pueblo de que es una demanda muy importante que no debería olvidarse. (9/III/18)

https://pedroecheverriav.wordpress.com

alterar26

Anuncios