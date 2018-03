Puta madre, el gobierno de México está punto de derrotarme por cansancio, como articulista.

Pedro Echeverría V.

1. No sería el primero ni el último; de miles de mis compañeros y camaradas, que desde hace mucho están retirados de las actividades políticas porque no estaban enraizados, porque perdieron las perspectivas o, de plano, porque se definieron y se dedicaron a otros campos; no supe más de ellos. Yo digo siempre que no aprendí en la vida otra cosa que lo político, ser oposición a los gobiernos y crítico a todas los sistemas de explotación capitalista. Me inicié en la militancia permanente, real izquierdista desde 1959, con la revolución cubana y sigo- por convicción y salud mental- siendo anticapitalista.

2. ¿Pero qué me derrota realmente? Mi pesimismo, mi escepticismo, algo así como un nihilismo provocado por un pragmatismo político izquierdista de décadas que desde hace 15 años me llevó a repensar y descubrir que todo se ha caído en el mundo así como en todos los países que buscaban construir el socialismo. ¿Pueden pensar en la conciencia y los deseos de luchar por la transformación social en un mundo que en lugar de ir adelante va para atrás? ¿De qué puede escribir un articulista que ve que la burguesía y el imperialismo dominan todo y el izquierdismo desaparece para acomodarse?

3. Cumplo 42 años escribiendo, desde nuestra revista “Autogestión” de 1976, en Excélsior, Unomásuno, Diario de Yucatán, etcétera, hasta 2008 en la Red: (Libertad de Expresión, Rebelión, Aporrea, Latin Press, Kaos en la red, periódico del PT y muchos más), pero ya me siento mal cargando este compromiso; quisiera ser libre para leer y escuchar música. La realidad es que me siento totalmente aislado viendo que si antes recibía 20 correos diarios de comentarios y saludos, desde hace un año o dos, apenas recibo uno o dos cada tres días.

4. Poseo tres largos ensayos que busco convertirlos en libro que, igual, no se leen. He publicado 10 libros con apenas mil ejemplares que he terminado regalándolos. Alguien me diría que lo importante es escribir, aunque luego haya que borrar lo escrito porque ya nadie lee. Otros creen que hay que seguir escribiendo artículos pero de media cuartilla o cuando más de una. ¿Lee la gente o dice que lee porque es vergonzoso decir lo contrario? Por ello pido mis disculpas a quienes me publican amablemente para repensar en lo que hago. (5/III/18)

