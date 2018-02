López Obrador, como va, barrerá a PRI y PAN; la bronca será: ¿reducirá la miseria y la desigualdad?

Pedro Echeverría V.

1. Apoyo la alianza con Gómez Urrutia, con los maestros gordillistas, incluso con Moctezuma, la Tatiana Clouthier y el mismo empresario Alfonso Romo, pero no me convence la alianza con el PES y con los expanistas Gabriela Cuevas y Germán Martínez. Urrutia es un líder obrero honrado y probado ampliamente por los mineros; los maestros gordillistas pueden aliarse con la CNTE si se les trabaja bien; Esteban Moctezuma – con la influencia de sus hermanos Pablo y Pedro- puede adoptar cambios importantes; Tatiana puede cambiar en serio y el empresario Romo, pues se la está jugando. El PES es poco conocido en cuando a sus ligas internacionales; la panista Cuevas no ha demostrado sus convicciones y Martínez puede ser un personaje duro de convencer. Se ha hablado de Manuel Mireles, autodefensa con prestigio que sería buen elemento.

2. Tengo la impresión, incluso la convicción, de que López Obrador se ha movido muy de prisa poniéndose ampliamente a la cabeza de los presidenciables. Aunque se voltearan las encuestas, por así convenir a quienes las subsidian, da la impresión de que AMLO llegará a la Presidencia porque parece que sus mismos competidores del PRI y el PAN “no levantan”, es decir, no han podido superar las acusaciones de corrupción que se les hace. El mismo AMLO ha aconsejado al PRI y al PAN que cambien candidatos proponiéndoles a los desprestigiados: joven Aurelio Nuño en el PRI y al viejo Fernández de Ceballos en el PAN. Me da la impresión que AMLO “ni la burla perdona”. Pero no debe confiarse porque la fuerza del empresariado mexicano sigue vigente y si éstos llegan al acuerdo de que “AMLO no pasa”, pues haga lo que haga, no pasa.

3. Para mí el problema sigue siendo no solo tomar posesión de la Presidencia, sino el poder gobernar en beneficio de la inmensa mayoría del pueblo haciendo cambios IMPORTANTES, PROFUNDOS, QUE PONGAN LAS BASES PARA OTROS. Voy a cumplir 58 años de permanente activismo político en la izquierda y no quisiera que pase igual cantidad de décadas con un pueblo mexicano de 120 millones de habitantes miserables, explotados y oprimidos por tres millares de familias multimillonarias. En 1960 pensé de después del triunfo guerrillero en Cuba contra la dictadura de Batista en las siguientes semanas caerían los gobiernos de Colombia, Venezuela, Perú, Guatemala y en todos los países donde 100 o 200 guerrilleros estaban en armas; envejecí y en lugar de contabilizar victorias enlisté derrotas a manos de las burguesías y el imperio.

4. Hoy no se habla más de guerrillas porque los EEUU han logrado armar hasta los dientes a los ejércitos “nacionales” siempre a su servicio. Nuestros grandes héroes guerrilleros de Chihuahua, Guerrero, los de acciones urbanas, fueron perseguidos y asesinados por la burguesía como animales. ¿Pueden las guerrillas hoy confrontarse con aviones y helicópteros armados y con miles de soldados entrenados en escuela militares de los EEUU e Israel? No sé; sobre todo cuando he leído que lo importante no son las armas, sino quien las maneja y las controla. ¿Pueden los procesos electorales o los grandes movimientos de masas transformar a los países capitalistas en serio, sin que siga siendo un simple discurso terriblemente engañoso? Estas dos actividades, aunque no han dado resultados importantes, deben ser revisadas.

5. El lópezobradurismo puede ser importantísimo si obtiene la Presidencia. Quizá deberíamos poner todas nuestras fuerzas para que así sea, para que por lo menos cambien algunas cosas básicas en beneficio del pueblo, mismos que pudieran abrir otros procesos; también podría ser un magnífico aprendizaje para evaluar nuestras fuerzas como trabajadores. Pero si, por el contrario, las fuerzas de Morena y AMLO pierden la batalla, entonces la burguesía empresarial y política reconfirmará su poder. Vale la pena ayudar aunque la derecha haya penetrado a morena. Me recuerda 1934-40, los seis años del gobierno de Lázaro Cárdenas que –aunque se usó demagógicamente el discurso “socialista”, se registraron experiencias que con gran inteligencia podrían aprovecharse. (23/II/18)

