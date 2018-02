El fraude contra López Obrador en 2006 ¿Cómo estamos en 2018?

Pedro Echeverría V.

I. De entrada: la campaña en contra AMLO

1. Campaña de los medios de información.

Los dueños de los monopolios televisivos (Televisa y TV Azteca) han sido, por naturaleza de

clase social, enemigos de las ideas y acciones de izquierda. No sólo combatieron a Cuauhtémoc

Cárdenas en 1988, sino también lo hicieron cuando fue Jefe de Gobierno en la Ciudad de México,

sobretodo cuando el asesinato de Paco Stanley.

2. Por estar arriba en encuestas.

Desde 2002 AMLO comenzó a aparecer como el aspirante más popular en las encuestas para la

Presidencia de la República. Comparado con posibles aspirantes de otros partidos y en el interior

del mismo PRD, AMLO empezó a aparecer con ventajas de hasta 10 puntos. Así se mantuvo hasta

finales de abril de 2006, cuando Fox y los medios fueron más agresivos.

3. La candidatura de Sahagún.

Después de crear su organización "Vamos México", de recoger miles de millones de pesos entre

grandes empresarios, gobiernos extranjeros y altos funcionarios del gobierno de Fox, Martha

Sahagún, con el total apoyo de su esposo el presidente y de todos los secretarios de Estado,

comenzó a mover su candidatura presidencial. AMLO se convirtió en el enemigo a vencer.

4. Los videos de Ahumada

El primer golpe directo fue contra Bejarano, Imaz y Ponce. Se les fue poniendo trampas hasta

que cayeron. El empresario Ahumada, usando a Rosario Robles como intermediaria, filmó en

videos a todos los que citaba en su oficina para darles dinero para campaña política. La TV, en

combinación con Fox, Creel, Salinas y Fernández de Cevallos, mediante una profunda guerra

sucia, buscó destruir a AMLO.

5. El desafuero

Al denunciar el "complot" de gobierno, panistas, priístas y el ex presidente Salinas, López

Obrador destruyó aquel complot. Pero a los pocos meses se organizó el llamado desafuero para

evitar que AMLO sea candidato tratándolo de meterlo a la cárcel. Entonces se desarrolló una gran

movilización de masas que desenmascaró a todos los funcionarios y representantes del gobierno,

de los empresarios, del PAN y del PRI.

6. La campaña de la "chachalaca" Fox.

Desde que AMLO inició su precampaña recorriendo el país, planteando cambios económicos y

políticos, Fox reinició sus ataques contra AMLO. No pasó un día sin que el presidente lanzara acres críticas contra el cambio económico que proponía López Obrador. Dilapidó muchos millones depesos en los medios para desatar su campaña de denuestos, por eso AMLO lo comparó con la

chachalaca, un pájaro que grita todo el día. Fue tan abierta la campaña de Fox durante meses,

que le fue prohibida.

7. La comparación con Chávez.

Apuntalados por los medios de información, el gobierno y los panistas iniciaron una gran

campaña contra el presidente Chávez y Fidel Castro, presentando a AMLO como su émulo. Chávez tuvo que intervenir para defenderse. Creció la acusación contra su "populismo" comparándolo con los ex presidentes mexicanos Echeverría y López Portillo.

8. Un peligro para México

Pero la acusación que fue el centro, con el caro objetivo de provocar miedo entre los electores,

fue que "López Obrador es un peligro para México". Se difundió que López Obrador le quitaría las

casas, los niños y todas las libertades a los mexicanos. Los empresarios se sumaron a los

centenares de spots repitiendo que AMLO es un peligro" porque destruiría la economía nacional.

9. La Otra Campaña.

Marcos, el dirigente zapatista, denunció que López Obrador es lo mismo que Salinas y el

neoliberalismo. Aunque no prohibió que sus partidarios votaran, insistió que todos los candidatos

eran lo mismo. Seguramente más de cinco mil gentes dejaron de votar por influencia del líder

zapatista. Después del despojo electoral a AMLO Marcos condenó el atraco.

10. Cardenismo.

Cuauhtémoc Cárdenas y sus seguidores no participaron en la campaña y posiblemente ni

votaron por AMLO. Cárdenas -quien fue fundador del PRD, guía espiritual y tres veces candidato

residencial del mismo- despreció la campaña de López Obrador. Pudo acercarle muchos votos,

pero su pesada carga histórica lo llevó, en los hechos, a acercarse al foxismo.

II. En segundo lugar la campaña de AMLO

1. Se opone a gastar en medios electrónicos.

Desde sus primeros discursos AMLO dijo que haría una campaña "a ras de tierra" sin gastar en

medios de información, pero tampoco en aviones y helicópteros. Le dio la primera vuelta al país

por carreteras haciendo cientos de mítines y manteniéndose en las encuestas en 10 puntos arriba.

Sin gastar centavo alguno, mientras cada candidato gastaba millones de pesos en spots, López

obrador hacía campaña contra la mercadotecnia de sus contrincantes.

2. No aprueba el decretazo de 2002 a Televisa.

AMLO no aprobó el "decretazo" con el que Fox y su esposa regalaron millones de pesos a las

empresas televisivas. Desde 1969 estaban obligados los empresarios a pagar un impuesto de 12.5

por ciento del tiempo al gobierno, pero el 10 de octubre con la intervención de la precandidata

presidencial Martha Sahagún, el decretazo de Fox y el estruendoso aplauso empresarial, Televisa

agradeció la vergonzosa concesión que el gobierno le otorgó.

3. No firma el Pacto de Chapultepec.

El llamado Pacto de Chapultepec, impulsado por el multimillonario Carlos Slim, con marcado tufo

de sometimiento empresarial, no fue firmado por AMLO a pesar de enormes presiones de los

medios. El tercer hombre más rico del mundo había recorrido el país para sensibilizar a

gobiernos, empresarios, artistas, intelectuales, para firmar ese pacto de paz y unidad, López

Obrador planteó que le haría algunos agregados que tenían que ver con la justicia para los pobres.

.

4. No aprueba AMLO la Ley Televisa.

Tampoco aprobó AMLO la llamada Ley Televisa que otorgó a esa empresa y a TV Azteca enormes

privilegios para extender su poder monopólico. Lo que hizo con gusto Calderón. Escribió Denise

Dresser: "Así no, Felipe. Así no se compite por a Presidencia. Así no se ganan los votos. Así no se

llega al poder. Claudicando. Sacrificando. Cediendo. Tirando la toalla con tal de aparecer en la

pantalla. Eso que has hecho al pedirle a tu partido que apruebe la Ley Televisa tal y como está.

5. No asiste a reuniones de empresarios.

AMLO fue invitado a dos o tres reuniones de organizaciones empresariales para que exponga su

proyecto de gobierno. Los dirigentes empresariales, con el apoyo de los medios de información,

Buscaban burlarse de él porque ya de antemano habían hecho declaraciones de que AMLO era un

populista, partidario Chávez y que su proyecto económico iba a perjudicar al país. Por el contrario

no dejaron de repetir que estaban con el derechista Felipe Calderón, el candidato oficial. Por eso

AMLO no asistió, pretextando que recorría el país.

6. Propone nueva política económica

El planteamiento más importante de AMLO fue la promesa de un plan económico alternativo

-más bien de tipo nacionalista- que se basaba en no basarse en la política de mercado o en las

exportaciones; que buscaba la revisión del Tratado de Libre Comercio (TLC) para evitar la

competencia desleal que está causando más miseria y desempleo en el campo y provocando la

migración hacia los EEUU. En él se demostraba su oposición al neoliberalismo, aunque no era

anticapitalista.

7. Plantea otra política exterior.

AMLO propuso una política exterior que descansara en la fortaleza de nuestro país frente a los

EEUU y demás naciones del mundo. Criticó que el gobierno de Fox, por arrastrarse servilmente

ante los poderosos, esté confrontándose con países hermanos de América Latina. Para ello divulgó principios juaristas del "respeto al derecho ajeno" para vivir en paz.

8. Empresarios e impuestos

López Obrador denunció muchas veces, en sus mítines, que no estaba contra los empresarios

sino contra aquellos poderosos que no pagaban impuestos, que esquilmaban al país y que se

dedicaban a hacer negocios y a traficar con la protección del gobierno. Por eso los empresarios

entregaron cientos de millones de pesos al candidato panista para su campaña y pagaron sus

propios spots contra el "peligro" que representaba AMLO.

9. Extender apoyos a viejos, viudas y estudiantes.

Mientras López Obrador aseguraba que bajaría los salarios de los funcionarios públicos y demás

gastos en el erario público, así como que eliminaría las insultantes pensiones millonarias de los

ex presidentes, prometía extender en todo el país las mensualidades de apoyo a viejos, viudas,

estudiantes y marginados, imitando lo que hizo en el gobierno de la Ciudad de México.

III. Bases del fraude electoral

1. IFE (hoy INE) integrado por priístas y panistas.

Desde que se integró el Instituto Federal Electoral se publicó que había sido un acuerdo entre el

PAN y el PRI sin la participación del PRD. Se denunció entonces que su presidente Ugalde, era un

instrumento de la líder PRI-foxista Esther Gordillo. En realidad fue impuesto en ese cargo por el

presidente Fox siendo Ugalde amigo íntimo del candidato Calderón.

2. Integración de Hildebrando y el padrón electoral.

El 6 de junio, al final del debate televisivo de los candidatos presidenciales, López Obrador

denunció que Hildebrando Zavala, hermano de la esposa del candidato panista Calderón, se había

hecho millonario con empresas de su propiedad y con contratos del gobierno con la directa

protección de su cuñado. NO sólo se demostró la acusación sino que se descubrió también que

hacia años que Hildebrando estaba metido en el IFE con su empresa Meta Data y manejaba el

padrón electoral a su antojo. Esto último había sido denunciado meses antes.

3. ¿Cómo se integraron las casillas?

Las personas que fueron seleccionadas para vigilar las casillas en las horas de votación fueron

escogidas, en su mayoría, por personajes de los gobiernos de los estados y por funcionarios del

IFE. Nunca fueron del todo confiables porque muchos no aceptaron el cargo y otros se

autopropusieron. Muchos eran panistas y otros más actuaron presionados por la autoridad.

4. El PRD apenas vigiló un 60 % de casillas.

El PRD, después de declarar en algún momento que cubriría el 96 por ciento de las casillas,

terminó reconociendo que sólo el 60 por ciento de éstas fueron vigiladas por un representante de

ese partido. Pero además hay que agregar que los miembros del PRD son generalmente de origen

humilde y con casi nula experiencia estos asuntos; por ello, fueron más fáciles de engañar y

manipular.

5. No solo contar los votos también revisar el padrón.

Aunque la demanda del conteo de los votos puede ser suficiente para demostrar el escandaloso

fraude, no puede olvidarse el relleno de urnas y la revisión del padrón. Las computadoras pueden

hacer todas las trampas del mundo, pero debemos garantizar primero la autenticidad de los votos.

Este trabajo es apenas una síntesis de los principales problemas que llevaron al fraude

maquinado desde que en 2002 López Obrador empezó a puntear en las encuestas. (19/II/18)

Http://pedroecheverriav.wordpress.com

