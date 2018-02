Aplaudo el desplome Aurelio Nuño y Juan Díaz del SNTE; urge que los maestros más luchadores del CNTE acuerden

Pedro Echeverría V.

1. Soy de la CNTE (la Coordinadora) desde su fundación, la conozco bien acompañándola en sus protestas y reuniones, pero sólo he representado una opinión más. A quien mejor conocí en el Sindicato (el SNTE) fue la gestión sindical de Esther Gordillo como secretaria general (1989-2013) tanto dirigiendo al SNTE como fuera de él en todos sus movimientos políticos. Me tocó batallar también contra Jongitud (cacique priísta 1972-89) y ahora frente a Díaz, después. Pienso que para llegar a acuerdos debe registrarse una fuerte discusión y análisis, tomando en cuenta todo el contexto político y económico y buscando que las cosas cambien en serio. Creo que es urgente y necesaria una ANR, pero tomando como eje, caminando en el filo de la navaja, para no caer en eso que se ha llamado desde hace 100 años: sectarismo y oportunismo políticos.

2. ¿Cómo entender el sectarismo o posición sectaria, y el oportunismo o el aprovechamiento de cualquier “oportunidad” en las luchas sociales, particularmente dentro del magisterio? Por ejemplo: Hoy se publicó que el juzgado segundo de distrito en materia de amparo y de juicios federales, con sede en Tijuana, Baja California, concedió ayer una suspensión provisional de amparo contra la toma de nota de Juan Díaz de la Torre como presidente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) La suspensión se da previa al séptimo Congreso Nacional Ordinario del SNTE, en el que Díaz de la Torre podría relegirse. Esto en el contexto de candidaturas presidenciales, la salida de Esther Gordillo y su acercamiento a AMLO y que Peña todavía sigue en el gobierno y cuenta con muchos medios para joder.

3. Una posición sectaria de entrada acusaría de oportunistas a todos aquellos que den un paso atrás o busquen alianza frente a Gordillo, por represora y ladrona, y a favor de López Obrador por oportunista electoral. Pero por otro lado, la posición oportunista diría que Gordillo está indignada contra Peña y Díaz a quienes ha acusado de traidores y que su nieto Montelongo ha llevado su pensamiento actual, incluso sobre AMLO. Esas dos posiciones son las extremas y lo interesante es saber pensar, reflexionar en medio de ellas, recordando que la CNTE no pudo avanzar en sus luchas en los años recientes. Precisamente para fundamentar las nuevas batallas contra la reforma educativa y por la reinstalación en sus plazas de más de 500 maestros cesados que se están preparando, es urgente pensar con profundidad nuestras propuestas.

4. Pienso, que a pesar de nuestros años de luchas como CNTE –a mí me tocó batallar con el othonismo en la primera mitad de los sesenta, luego en el comité de lucha de la ENS de México de 1967 a 1973- en la CNTE fundada en 1979 no hemos podido lograr que la mayoría del millón y medio de maestros agrupados en el Sindicato (SNTE) nos apoye. Obvio, los líderes espurios o charros poseen toda la lana del mundo en cuotas, que distribuyen como quieren; reciben del gobierno multimillonarios subsidios, además de diputaciones y apoyo de las fuerzas armadas; pero quizá nos han faltado las mejores ideas para confrontarnos con el poder. Obvio, es lo mismo que le ha pasado a las corrientes de izquierda. Por ello quisiera que en todas las discusiones nos autocritiquemos pensando si no somos oportunistas o sectarios o cómo ubicarnos bien.

5. La realidad es que los líderes charros o espurios ejercen control de las secciones sindicales por la cantidad de gestiones que hacen y las ayudas de la burocracia sindical. Fíjense nada más: en la sección IX (Novena) llevamos más de 15 años en un edificio (Belisario 132) donde casi no tenemos agua, restauración de paredes y muebles, mal servicio de luz; ello porque el Comité Nacional no nos entrega el subsidio (porcentaje de cuotas sindicales que por reglamento nos corresponde; tampoco algún comisionado en la directiva ni los 20 correspondientes para hacer trámites a favor de los miles de maestros que todas las tardes/noches llegan a nuestro local sindical. Los directivos tienen que trabajar en sus escuelas hasta las 15 horas para luego atender a los maestros de las 17 a 24 horas. Este robo de cuotas por el comité nacional se manifiesta en todas las secciones dominadas por la CNTE.

6. Los maestros y luchadores sociales no podemos mantenernos, en las condiciones actuales, frente al extendido oportunismo que nos rodea, con la estrategia de mandar a todos al carajo para conservar nuestra pureza y con el miedo a ser contaminado por el oportunismo. Pienso que ahí tenemos que demostrar nuestra inteligencia de hacer política sindical. Pienso que hay que saber moverse dentro de la coyuntura. Por ello pido a mis compañeros de la CNTE que se reúnan, que discutan y analicen. Los ideales bien enraizados no se contaminan y si participan pueden frenar y evitar el desarrollo del oportunismo. He estado más ligado a los oaxaqueños y michoacanos –especialmente con la Novena de la CDMX- segundo lugar a los chiapanecos y guerrerenses. Esos cuatro estados han demostrado a través de los años que ellos son la vanguardia que encabeza a Veracruz, Morelos, Zacatecas, Estado de México, Tlaxcala, etcétera. ¡Discutamos, compañeros! (10/II/18)

https://pedroecheverriav.wordpress.com

alterar26

�G �ԟ]�

Anuncios