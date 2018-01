Espero que Corral y su pueblo venzan al PRI, a Peña y al oportunismo cobarde

Pedro Echeverría V.

1. A pesar del miedo y oportunismo de partidos y personalidades políticas y económicas en México, que se niegan a apoyar, Javier Corral -el gobernador de Chihuahua- puede derrotar al PRI y poner al borde del precipicio al gobierno de Peña Nieto. Tiene en sus manos al gobierno del PRI, controla todas las pruebas para demostrar gigantescos fraudes multimillonarios que los funcionarios del PRI, de la secretaría de Hacienda, de la Presidencia, han triangulado para que todos los dineros lleguen a sus partidarios para triunfar en todas sus candidaturas. Aclarando este descarado fraude se demuestra que todas las elecciones han sido falsas, fraudulentas, fantasiosas.

2. El PRI nació en 1929 y el PAN diez años después, pero desde entonces -al ser los dos partidos de las clases altas- nunca se han separado en cuanto a intereses como burguesía. Aunque con programas y discursos aparentemente distintos -incluso atacándose y acusándose mutuamente por asuntos secundarios- coinciden en lo fundamental: consolidar el capitalismo y la explotación y mantener al pueblo mexicano en el atraso y aplastado. En la historia no hay argumento alguno para negar esa realidad y sí existen miles para demostrar su maridaje; sin embargo en varias ocasiones he escrito que Javier Corral no tiene nada que hacer en el PAN porque -aunque verbalmente no estén claros los principios por los que lucha- en la práctica pueden llegar al anticapitalismo.

3. Y la peor vergüenza y oportunismo: “No he obtenido la solidaridad de ningún gobernador, ¡de ninguno solo, ni uno! Ni siquiera para decir ‘Atiendan al compañero’, no que diga Peña, no; ‘Atiendan al compañero’. Uno solo, ¡uno, no hay! La Conago (Conferencia de gobernadores) no delibera, no discute, no sirve, nada. La Conago se utilizó para impulsar el federalismo. Pensé que en el Senado había visto ya todo, a ver, el PRIAN está ahí, ¡oh no! En el Senado el PRIAN es de niños, el PRIAN-PRIAN, está en la Conago, como el PRIRD, ahí están el PRIAN y el PRIRD, ahí está Aureoles, ¿no?, porque también hay PRIRD, y hay PRIAN. Lo que es increíble que no halla en la Conago es lo que hay afuera, el Frente, o sea…”

4. Pienso que esta importante batalla no puede limitarse a Chihuahua porque además de ser un problema nacional es histórico. Pienso que es la misma batalla que debe emprender -en este caso- sumarse, el partido Morena y su aliado el PT, que son lo poco honesto que queda. Si el maldito gobierno busca reprimir o desarticular esta caravana (Ciudad Juárez-Ciudad de México con 1873 kilómetros) y el pueblo mexicano no responde como debe hacerlo, ya casi nada que hagamos o digamos los luchadores sociales va a tener valor o será creíble. Esta es una magnífica oportunidad para unirse a ella y pedir más apoyo. Si esa solidaridad no se manifiesta, va a valer un carajo nuestra palabra. Yo buscaré unirme por solidaridad. (22/I/17)

https://pedroecheverriav.wordpress.como

alterar26

Anuncios