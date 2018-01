Por un mundo sin explotadores, sin desempleados, sin gobiernos asesinos, sin ejércitos e imperios

Pedro Echeverría V.

1. Hoy me levanté a las cuatro de la mañana por un pinche dólar de cuello. Amanezco con la noticia en Internet, de una salvaje represión en Cholula Puebla por oponerse al ejército; en Morelia Michoacán contra los maestros por exigir pagos retrasados, y con otras miles de videocámaras instaladas en Yucatán cuando ha sido, desde los mayas históricos, la población más pacífica de México. Si los gobiernos de Salinas, de los panistas de Fox y Calderón fueron los más ladrones y asesinos, puta madre, este pinche gobierno de Peña del PRI los ha superado con creces. Me preguntan por aquí: ¿Quieres tu helado de coco al exigir un mundo sin explotadores, sin desempleados, sin gobiernos asesinos, sin ejércitos e imperios? Respondo encabritado: No cabrón, si quieres, hagamos realidad lo que hoy te parece irrealizable. ¿Te parece que el ejército, la marina, la policía, son necesarios en este mundo, en México, que la misma clase dominante ha desmadrado acumulando gigantescas riquezas personales?

2. Me dan pena los soldados y marinos de base por su trabajo y sus salarios al yo exigir la desaparición de esas fuerzas armadas; pero los milicos (soldado, marinos… y policías) podrían seguir recibiendo sus salarios mientras limpian de escombros sus comunidades y obtienen un empleo adecuado. ¿Qué inmediatamente se enlistarían con los narcos? Se enlistarían si el gobierno no ha firmado un buen acuerdo público con los jefes de los narcos y no ha podido frenar la venta de drogas a los EEUU. Por ello no está mal López Obrador al plantear llegar a acuerdos siguiendo a muchos especialistas como Bernardo Buscaglia, que han repetido mil veces desde hace décadas que por la vía de la violencia (política de policías y ladrones) jamás se acabará ese problema. Pero obvio esta propuesta deberá recorrer en paralelo con la creación de empleos y el buen pago de salarios. Seguramente las inversiones para crear empleos llegarían si con políticas de negociaciones se aminora el narco.

3. ¿Qué las fuerzas armadas en México son necesarias para defender al país de agresiones externas o de alguna guerra? Yo defiendo la política de nuclearizarse de Correa del Norte y de cualquier país que así lo quiera. ¿Por qué? Porque hay más de 20 países encabezados por EEUU que poseen miles de ojivas o cabezas nucleares que les han servido para amenazar, bombardear, asesinar al mundo por considerarse sus amos. México, a pesar de que sus gobiernos repiten como loro que defienden los principios juaristas “de autodeterminación y no intervención”, se ha pasado la vida apoyando a los EEUU en todas sus fechorías. ¿Van a poder defender su territorio haciendo el ridículo con su “pacifismo”, buscando su “nuclearización”, o dejarán que los yanquis –que casi han ocupado México- se encarguen de defenderlo? ¿Vamos a pasarnos esta puta vida cuidando las instituciones ya podridas, como si fueran sagradas? Llevamos en México 300 mil muertos y otros tantos de desparecidos. ¿Qué carajos esperamos para cambiar?

4. A las 8 de la mañana sostuve una discusión acalorada con mis dos hijas (Vietnina y Rebelín) que me piden vender la casa porque tiene más de 50 años, además que está llena de cosas viejas que atraen a la ratas y alimañas para esconderse. Ellas clavadas pensando en ratas y alimañas y yo metido en las criminales represiones en México y las notas de hoy de Michoacán y Puebla. Esos animales que se meten en los hogares son muy inferiores a los animales que gobiernan y mandan a las fuerzas armadas a encarcelas y masacrar al pueblo con el fin de defender su riqueza y poder amenazado. Las ratas y de más podrán combatirse fumigando insecticidas, pero esas instituciones represivas al recibir instrucciones de liquidar a quienes protestan son peores que cualquier animal desesperado por llevan comida a su estómago. ¿Dónde ponen los viejos sus cachivaches que están ligados a su historia y su vida, sobre todo si los usan para reparaciones? Los viejos no aceptan con facilidad la modernidad. ¿Y los libros e ideas hoy casi sustituidos por el Internet?

5. Qué bueno que representantes de algunos partido políticos hayan manifestado su inconformidad, lo malo es que así nos hemos pasado 100 años fracasando con nuestras tristes y pequeñas protestas que nunca se ven y nunca se escuchan porque los trabajadores nunca han sido capaces de paralizar la CDMX aunque sea por 10 días. Victoria Unzueta, especialista en temas de seguridad, hizo ver que el incumplimiento del convenio entre la Sedena y el municipio de Cholula demuestra que el Ejército no está solo al tomar esa decisión, o que incluso pasó por encima de las órdenes de las autoridades civiles, lo cual se asemeja a la comisión de un golpe de Estado. Dicen: Nunca habíamos visto de esta manera que el Ejército tuviera esta presión política, es algo inaudito. La presión a las fuerzas armadas se dejó sentir fuerte y este involucramiento político es preocupante, porque una vez que entran en este juego, entonces pierden su institucionalidad, lamentó. Nos siguen madreando y como si nada pasara.

6. Yo digo que hay que luchar para “hacer posible lo imposible”, como escribió, entre otros, la Harnecker. Tenemos que crear ideas y organizar las luchas que vayan más allá de las tradicionales. En vez de luchar por aumento salarial hay que decirle al empresario que si no puede pagar salarios justos que se valla de la fábrica dejándola bajo nuestra responsabilidad; hay que decirles a los gobiernos que si no pueden garantizar a la sociedad la paz y la prosperidad que renuncien, “que se vallan todos” antes de irse a la cárcel; Hay que cerrar la Tele y demás medios de información que silencian la explotación y la corrupción de los de arriba y se dedican a falsificar las noticias. Está bien, hay que ser pacifistas pero no frente a unas fuerzas armadas que te impiden protestas, te bloquean las calles, encarcelan y matan. Tenemos también que aprender a defendernos como los palestinos o, como dicen las mujeres campesinas aquí, hasta del marido: “aunque sea con palos o con piedras”. (20/I/18)

https://pedroecheverriav.wordpress.com

alterar26

Anuncios