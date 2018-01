¿Quién será más tonto o más burro sobre Rusia de Putin: el tal Lozano o quienes le creen sin pensar?

Pedro Echeverría V.

1. Ahora el vocero del candidato José Meade del PRI, el ex secretario del Trabajo Javier Lozano -que cesó a 46 mil obreros electricistas de 2009 por órdenes del presidente panista Felipe Calderón- nos sale con su “batea de babas”, con una calumnia: que el candidato de Morena, López Obrador está al servicio del presidente ruso Vladimir Putin y que éste está interviniendo en México apoyando a López Obrador. No da ninguna prueba ni tampoco posee algún argumento para demostrar lo que dice; sólo habla porque tiene muy larga la lengua pero ninguna idea inteligente para convencer a quienes lo escuchan. ¿Sólo busca acaso entretener a los otros tontos?

2. El vocero del expresidente Fox era una gente inteligente porque interpretaba lo que Fox no podía decir o construía una versión inteligente que a Fox ni se le ocurría. Quizá uno así necesite el candidato Meade, pero para ponerlo en frente en los mítines de campaña. Porque cuando se dice que “el candidato del PRI no levanta” no se refiere a las encuestas que con inyectarle más dinero se pueden componer, sino al contenido de los discursos tecnocráticos y fastidiosos de Meade, a la falta de convicciones al externarlos y, sobre todo, por el enorme desprestigio del PRI. Me imagino que el pobre Meade debe estar sufriendo porque de política nada sabe.

3. El presidente Peña y el PRI seleccionaron a Meade porque había servido indistintamente al PAN y al PRI; además por su carita de hombre bueno que esconde muy bien su pasado; sin embargo, desde los primeros minutos del “destape” inmediatamente fue denunciado de ser –como secretario de Hacienda- el culpable directo del “gasolinazo”, así como que su papá, él y su hermano (aparece hasta el abuelo) manejaron como los más altos funcionarios, el fraude más grande de la historia que fue el Fobaproa. Así que el PRI está más que enredado y no sabe qué hacer. Meade es sustituible, pero el presidente y demás postuladores no saben qué hacer.

4. El PRI puede tomar el “Plan B” que consiste en apoyar a Ricardo Anaya, el candidato de la coalición PAN/PRD/MC y si lo hiciera habría muchas probabilidades de derrotar a López Obrador, aunque puede haber dudas porque posiblemente –a pesar de regalos, compra de votos, y fraude, AMLO los entierre. Faltan más de cuatro meses y lo más probable es que el PRI se quede con su “Plan A”, es decir, que no le mueva. Pero si sus voceros siguen declarando tonterías como la de ¡Ahí vienen los rusos! O diciendo que se busca instalar un gobierno “como el de Venezuela”, sin poder demostrar sus aseveraciones, pues con suerte incluso algún independiente como “El Bronco” mande al cuarto lugar al PRI.

5. A Rusia nunca le ha interesado México porque sabe que es “el patio trasero de los EEUU” muy bien explicado por la historia. Rusia pudo intervenir en dos ocasiones: en 1919 que se fundó la Tercera Internacional en Moscú y se fundó el Partido Comunista de México y en 1937/38 cuando Cárdenas estaba en su momento más alto en la reforma agraria y posteriormente con la expropiación petrolera. Pero la Rusia de Lenin y luego la de Stalin no intervinieron en la política mexicana, aunque de manera colateral aquí se haya asesinado al dirigente León Trotsky. Rusia y los EEUU siempre han contado con una zona de influencia política a pesar de que los yanquis han visto por todos lados el “fantasma de comunismo”.

6. ¿De qué se quejan tanto el PRI, el PAN y toda la derecha empresarial mexicana y yanqui, queriendo, exigiendo, que no intervenga Rusia o Venezuela en apoyo a la socialdemocracia cuando México funciona como un “Estado Asociado” (al estilo Puerto Rico y Haití) donde cientos de miles de agentes de la CIA, FBI, DEA, viven en México y actúan como si estuvieran en su propio país? Hay que decirles a esos políticos que no sean mamilas, es decir, que ya dejen de mamar; que cuando declaren algo que lo hagan con fundamentos. Lozano, el vocero del candidato, debe hacer a un lado como Fox su verborrea y que antes de hablar piense porque si no, van a tener que encerrarlo en el manicomio. (18/I/18)

