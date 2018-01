El gobierno y el PRI llegan al borde del cadalso pero siempre se salvan, ganan y se burlan

Pedro Echeverría V.

1. En magnífica bronca se ha metido el gobierno de Peña Nieto, el PRI, los manejadores del presupuesto público; pero esos problemas son para el PRI motivo de risa porque los resuelve a su favor en un santiamén. De mil un fraudes, robos, saqueos, que realizan cada mes, cada año, cada sexenio, de pronto les descubre dos o tres por ser muy evidentes y descarados; pero nunca han tenido problemas porque siempre logran negarlos, silenciarlos, taparlos, negociarlos, intercambiarlos. No ha sido sólo en los últimos 10 años, sino desde que triunfó la revolución de 1910-17 y mucho antes.

2. Hace tres días el gobernador de Chihuahua, estado fronterizo con EEUU, Javier Corral, denunció que desde la secretaría de Hacienda se quiere estrangular la economía de la entidad que gobierna, como represalia por la investigación por peculado que se sigue contra Alejandro Gutiérrez, exsecretario general adjunto del PRI nacional.Gutiérrez, ex secretario nacional adjunto del PRI, ex diputado federal y ex senador por Coahuila, fue imputado y vinculado a proceso como presunto responsable del delito de peculado agravado en 2016; desvíos de recursos en cinco estados del país, además de Chihuahua.

3. Por ello el gobernador del PAN -que durante un tiempo por su oposición a Televisa pensé que se pasaría a la izquierda- en conferencia y acompañado de políticos y personajes con presencia nacional, señaló que el gobierno federal incumplió con la entrega de700 millones de pesos, pactados con el gobierno de Chihuahua el 14 de diciembre; ello por una decisión unilateral que tiene que ver con el caso Gutiérrez, autor del peculado. Explicó que el titular de Hacienda argumentó una baja en la recaudación, pero esa baja sólo afectó a Chihuahua y es la causa del ríspido reclamo.

4. El gobernador Corral señaló que tras los hechos, el coordinador de gabinete de su gobierno, Gustavo Madero, le preguntó al secretario de Hacienda, José González Anaya, que si este asunto “no se está mezclando con otra agenda”, a lo que el secretario respondió: “Hay que platicar, hay que platicar”. Es obvio que la consigna que llevaban era arreglar ese grave asunto de los miles de millones de pesos que Hacienda entrega al PRI para sus campañas políticas y el absoluto encubrimiento a los gobernadores que dedican los dineros de sus estados al PRI para la descarada compre de votos.

5. El 4 de enero se efectuó una reunión en Palacio Nacional en la que estuvo el propio secretario de Hacienda, González Anaya; Messmacher, Max Diener y también Gamboa Lozano, titular de la Unidad de Política y Control Presupuestario; así como el gobernador, Javier Corral; Gustavo Madero y Arturo Fuentes Vélez, secretario de Hacienda del gobierno estatal. “Ahí nos fue informado que la investigación por peculado que la Fiscalía de Chihuahua lleva a cabo, pone en entredicho el mecanismo de transferencia de recursos, razón por la cual han tomado la determinación de incumplir de modo unilateral la entrega de los recursos”, afirmó Corral.

6. Luego afirmó rotundamente; “No voy a ceder ante las represalias ni ante los amagos. Estoy listo para dar esta batalla hasta sus últimas consecuencias”, agregó. Asimismo rechazó que la investigación “se esté enderezando con fines electorales”. Pero Corral Jurado ha sido cuestionado por el gobierno de supuestos actos de tortura en contra de Gutiérrez Gutiérrez para obligarlo a declarar en contra de funcionarios federales y del PRI, lo que el gobernador rechazó; sin embargo, el abogado del exsecretario general del PRI, Antonio Collado, informó que el viernes presentó ante la PGR una denuncia por el delito de tortura contra su cliente.

7. Lo que puede asegurarse es que nada pasará a pesar de la gravedad del asunto, En los últimos años –por decir algo- el gobierno de Peña se ha burlado de las protestas y lo argumentos de los opositores. No pudimos los maestros de la CNTE, tampoco los padres de los 43, Nochistlán, Tlatlaya, etcétera, etcétera. Nunca hemos podido lograr nuestros objetivos de lucha como trabajadores porque la burguesía y el imperio siguen siendo más poderosos que nosotros. Como en alguna ocasión escribí: el día que comencemos a derrotar a la burguesía es porque ya estaremos cerca de una revolución radical y profunda. Aunque nos tardemos… llegará ese día. (10/I/18)

http://pedroecheverriavwordpress.com

