Falleció mi amigo Torres Bejarano, luchador social del IPN, cesado y solidario en vastas batallas

Pedro Echeverría V.

1. Se publica en Correo Ilustrado de La Jornada: “Falleció uno de los más grandes luchadores sociales de México: el profesor René Torres Bejarano. No hubo terreno donde la injusticia fuera dueña en el que René no haya luchado por el advenimiento de la justicia. En la academia, en las sociedades de profesores y alumnos, en el campo y en la política, todo ello fue testigo de su lucha en este México tan hambriento de liderazgos auténticos. Su lucha fue por un Politécnico democrático, justo, por ello fue cesado por el director Fernández Fassnacht”.

2. Lo conocí en larga plática en la Caravana Norte organizada por Javier Sicilia; luego fue defensor y comentarista de muchos de mis artículos en los que coincidíamos. Me comentó acerca de sus batallas y reuniones durante las luchas estudiantiles del Poli, así como de las causas de su cese. Su correo fue intervenido y desapareció en el campo del Internet. Al recibir hoy la sorpresiva noticia de su muerte no me queda más que recordarlo como un magnífico amigo radical de izquierda desesperado en una militancia política.

3. El bloqueo de su correo impidió desde hace seis meses que siguiéramos en contacto; no supe de la causa directa de su muerte, pero pienso en que la desastrosa situación del país y su cese del IPN influyeron de manera segura. No supe de su militancia política antes de 2010, aunque parecía que se acercaba al grupo que quedó del PMT hebertista en el que vi sus polémicas frecuentementes. Así van desapareciendo los viejos militantes del comunismo que –aunque mínimamente- han contribuido con un rasguño contra el sistema capitalista. (30/XII/17)

https://pedroecheverriav.wordpress.com

alterar26@gmail.com

