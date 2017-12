Fujimori el presidente asesino, perdonado; Guzmán, el guerrillero de los pobres, a perpetuidad

Pedro Echeverría V.

1. ¡Qué capitalismo tan asesino e hijo de perra! Perdona a los asesinos de miles de personas y encarcela a los luchadores del pueblo. Este domingo, a pocas horas para la Nochebuena, el presidente del Perú Pablo Kuczynski a través de un comunicado señaló conceder un “indulto humanitario” al ex presidente Alberto Fujimori, personaje de los más nefastos en la historia de Perú condenado por múltiples violaciones a los derechos humanos en la década de 1990. Es un asesino, esterilizador, brutal represor.

2. Perú es un país capitalista con 45 millones de habitantes, como México con un 80 por ciento de pobres y miserables, así como con un tres por ciento de empresarios y políticos multimillonarios. He recorrido Lima en ocho días de 2010 realizando entrevistas y me he encontrado que es idéntico a México hasta en lo físico de su población. Sus gobiernos, como en México han sido parecidos al fascismo, es decir, al servicio de los magnates del capital, y su pueblo terriblemente explotado y dominado.

3. Uno de sus gobernantes (de 1990-2000) fue Alberto Fujimori (“el Chino” o “el japonés”, como le decían, que surgió de la nada y le ganó la elección al novelista líder derechista Vargas Llosa. Además “el chino” tuvo la enorme capacidad para engañar y transformar la Constitución, perseguir con saña a los batalladores revolucionarios que luchaban a favor del pueblo, se religió y luego se le descubrió un enorme y descarado fraude que no pudo tapar, huyó a Japón, pero luego fue encarcelado.

4. Se estima –según se ha publicado- que 300 mil mujeres peruanas fueron esterilizadas sin su consentimiento, durante el gobierno de Fujimori. A 16 mil hombres se les practicó la vasectomía. Durante 1997 y los primeros meses de 1998 fueron esterilizadas 140 mil mujeres, muchas de ellas indígenas, campesinas, analfabetas o semianalfabetas de la población pobre, originarias de las alturas de la meseta andina, donde la concentración indígena es masiva. Motivo para que Fujimori sea juzgado como los nazis en La Haya.

5. Por otro lado, el 12 de septiembre de 1992 (Ese día se considera el más importante en la historia de la lucha antisubversiva en el Perú) el Grupo Especial de Inteligencia irrumpió en una residencia de Surquillo. En el segundo piso de la casa, encontraron y arrestaron a Abimael Guzmán (líder del movimiento maoísta “Sendero Luminoso” y a otros ocho líderes, incluyendo a Laura Zambrano y Elena Iparraguirre (compañera de Guzmán). Ellos, luchadores sociales calumniados por los medios de información, también han exigido su excarcelación.

6. Guzmán señaló en 1990 que Sendero Luminoso tenía 23.430 miembros armados con aproximadamente 235 revólveres, 500 rifles y 300 otras armas tales como granadas y su lucha contra el poder iba en serio, pero con la intervención del ejército peruano y el imperio de los EEUU, Guzmán fue hecho prisionero. ¿Puede olvidarse la masacre de La Cantuta donde fueron secuestrados y desaparecidos profesores y estudiantes por una escuadra paramilitar (Grupo Colina), pertenecientes al Ejército Peruano aduciendo que eran Terroristas? Así se las gasta el capitalismo. (27/XII/17)

