La Acción Directa, marxismo y anarquismo contra la explotación, el burocratismo y la traición

Pedro Echeverría V.

1. Hace algunas décadas -pensaba tontamente- que la “acción directa” de lucha de los anarquistas consistía en golpear y someter a los explotadores en lo individual. La propaganda antianarquista de los explotadores capitalistas decía que la “acción directa” era asesinar a los gobernantes y empresarios. Luego investigando y viviendo experiencias entendí que la “acción directa” es no confiar en los gobiernos, en las leyes, en falsos diálogos o en la espera de trámites burocráticos que nunca resuelven nada. Es decir, cuando te digan o prometan algo, incluso te firmen, siempre hay que pasar al movimiento de masas para la solución inmediata o por lo menos mientras dure un bloqueo. Nunca, jamás, debe levantarse un movimiento –como pasó con los electricistas del SME- como condición para dialogar; al contrario: primero el gobierno soluciona y luego –mediante asamblea de trabajadores- se levanta el movimiento.

2. Los obreros argentinos han sido a través de las décadas, de los sectores más avanzados del movimiento obrero en América Latina a pesar del control vertical que han tenido los gobiernos y los empresarios sobre la Confederación General de Trabajadores. Las batallas masivas de los desempleados piqueteros (con los que estuve 10 días en sus campamentos en enero de 2002), las luchas en las calles y las huelgas generales obreras, las Acción Directa en las fábricas y para denunciar el oportunismo y el burocratismo de las dirigencias sindicales, así como los paros y bloqueos que permanentemente practican, les ha dado enormes experiencias. EL imperio yanqui y los poderosos empresarios y políticos argentinos han unido sus fuerzas contra el movimiento obrero independiente; sin embargo las batallas de estos sectores populares pronto se intensificarán para recuperar las batallas que se registraron hace años.

3. La diferencia política esencial entre marxistas y anarquistas es que los primeros luchan por destruir el capitalismo para instalar un gobierno de los trabajadores que construya el socialismo como tránsito hacia el comunismo que sería una sociedad igualitaria: Los anarquistas también luchan por la sociedad igualitaria, pero no están por ningún gobierno o Estado porque éstos siempre terminan al servicio de una minoría. Por ello luchan por el autogobierno, la autogestión y por la profundización de la conciencia de las masas en la libertad e igualdad. Aunque el ideal anarquista es tan antiguo como el marxista, fue sólo a partir de los años sesenta del siglo pasado cuando se extendió en el mundo, esencialmente entre los jóvenes de las comunas de los sesenta y las batallas de 1968 en el mundo: Francia, Alemania, EEUU, Checoslovaquia, México..

4. Acción Directa no es una determinación individual sino colectiva, pero siempre busca evitar decisiones burocráticas, de asambleísmo, así como legaloides que retrasan todo y no solucionan nada. Recuerdo que en 1975, cuando preparábamos la huelga de la UNAM, se despidieron a algunos profesores de dos o tres Facultades y lo que de inmediato hizo el sindicato (SPAUNAM) fue plantear una demanda jurídica para defenderlos, asunto que nunca progresó; por lo contrario cuando se pretendió cesar a dos profesores de Arquitectura los profesores de ésta –sabiendo que la vía jurídica no funcionaba- sin pasar por la dirigencia sindical, se fueron por la acción directa e inmediatamente realizaron un paro junto con los estudiantes, con la amenaza de hacerlo definitivo y obligaron a Rectoría a dar pasos atrás. La AD superó la línea burocrática, legalista e inefectiva.

5. Cuando se fundó el sindicato STEUNAM en 1972 no necesitó el reconocimiento de la secretaría del Trabajo o de las autoridades de la UNAM. Bastó con que tuviera el apoyo de los trabajadores y empleara el camino de la movilización combativa para que sea reconocido en los hechos y la prueba es que hizo una gran huelga y luego fue reconocida en la práctica. Cuando a López Obrador se le amenazó con meterlo a la cárcel en 2005 después de ser desaforado del gobierno del DF y se le pidió que sacara un amparo para que no fuera detenido, él se burló de las amenazas y profundizó la movilización de millones de simpatizantes. La burguesía foxista dio pasos atrás. ¿Para qué carajos sirven las leyes en México sino para aplicarlas contra los débiles? ¿Cómo pueden respetarse las leyes en el país si los tres poderes están al servicio del capital?

6. ¿No nos damos cuenta acaso los mexicanos que todos los poderes (ejecutivo, legislativo y judicial) son parte y sirven a la clase dominante y los usan para dar esperanzas a los ingenuos? ¿Creen acaso que alguna vez esos poderes corruptos van a castigar a los asesinos de las guarderías, a los defraudadores de Fobaproa, los saqueos de Salinas y de Fox; van a darle la razón a las luchas de los electricistas, a los mineros, a los presos de Atenco, a los acusaciones de la APPO contra Ulises, etcétera? Los trabajadores del campo y la ciudad no deben confiar ni un ápice en sus enemigos, sus leyes y formas de justicia. ¿Acaso confiar o esperanzarse en la Suprema Corte no ha sido una ingenuidad? Si no comienzan a pensar en las políticas de Acción Directa, es decir, en acciones organizadas de masas que tomen las calles y las plazas, serán siempre derrotados.

7. Por eso las medidas sindicales de Acción Directa de los obreros argentinos son una muestra de que hay que trabajar por ese camino. No es provocar violencia o romper el diálogo que no existe; es respetarnos y hacernos respetar, es demostrar a los trabajadores que no somos limosneros ni estamos dispuestos a que el gobierno o los empresarios se sigan burlando de nosotros. En lugar de crear “mesas de diálogo” y más zarandajas que sirven de entretenimiento -ampliamente probadas que sirven para un carajo- hay que buscar unir fuerzas con otros organismos de masas para realizar acciones contundentes, poderosas, que obliguen a la burguesía a resolver los problemas. Muchas veces da la impresión de que las “mesas de diálogo” sólo sirven para lucirse y no para resolver los problemas. ¿No es vergonzoso acaso que –como el caso del EPR- los dialoguistas no tengan quien los reciba en sus citas en Gobernación? (23/XII/17)

https://pedroecheverriav.wordpress.com

alterar26

Anuncios