Noroña, Astillero, Aristegui, Villamil, así como Sansores y Bartlett, animan Internet

Pedro Echeverría V.

1. Llevo muchos años revisando Internet de la A a la Z; las agudas críticas contra él me ponen también en vigilancia. Sin embargo, cuando puedo dedico todo el día en Internet viendo la prensa, sus publicaciones, las historias, sobre todo escuchando música y los comentarios que tengan que ver con mi oficio de articulista desde hace 40 años. Así que me he puesto como obligatorio ver y escuchar a diario todos los videos de mi amigo Fernández Noroña, así como de mis conocidos Julio Hernández (Astillero), Carmen Aristegui, Jenaro Villamil, Laida Sansores y Manuel Bartlett.

2. No me queda mucho tiempo para escuchar en You Tube a Haendel, Beethoven o Armstrong, pero sí para releer acerca de revoluciones, guerras y religiones. No sé porque me despreocupa manejar el Facebook o el Twitter, pero debo reconocer que el Internet es una maravilla cuando recuerdo mis pobres máquinas de escribir, las correcciones, borrados y los recorridos que tenía que hacer, para entregar mis artículos a Excélsior y luego al Unomásuno. Algunas veces tuve que pagar, años después, el uso de fax para enviar mis colaboraciones. Así que, aunque nos controlen más, ¡Viva el Internet!

3. Suelo escuchar y leer al intelectual Carlos Ramírez, que en alguna de sus publicaciones me coloca mis artículos; si no existiera el Internet tampoco lo que publico en Aporrea, Rebelión, Libertad de Expresión, Latin Press, Kaosenlared, podría ver. Pienso que es un trabajo muy importante el que realizan mis reconocidos comentaristas y el campo que abarca el Informar; pero la televisión –como el medio informativo más poderoso de la burguesía y el imperio- sigue abarcando el 80 por ciento de la audiencia nacional. Así que la lucha de quienes ocupamos una mínima parte en Internet, sigue perdida.

4. Pienso que en Internet –como en todo el sistema capitalista- también domina la derecha. Con el único comentarista derechista –enemigo de las luchas de los trabajadores- que me he topado se llama Ricardo Alemán; aunque existen algunos foros bien derechosos como el de Zúckerman y Aguilar Camín o de centro izquierda como donde participa Meyer. ¿En qué comentarios o foros se dice la verdad? Yo diría que en ninguno porque cada quien interpreta y dice “su” verdad de acuerdo a su ideología. Yo me inclino y aplaudo la que apoya a los trabajadores y combato todas las empresariales.

5. Noroña es un izquierdista muy pacifista, pero no creo que ponga la otra mejilla; el Astillero tampoco permitirá que lo repriman sin defenderse; Carmen ha demostrado una gran capacidad de respuesta y Jenaro no sé, pero por su ideología, no retrocederá. Confío en que nadie será silenciado con las leyes represivas y fascistoides impuestas por Peña contra la lucha social, aprobadas hace dos días. Espero que más que acobardarnos, nuestro nivel de participación en las batallas sociales sea más grande. Pero siguen los jóvenes en la vanguardia, acompañados por los viejos que siempre han sido antipoder. (3/XII/17)

https://pedroecheverriav.wordpress.com

alterar26

Anuncios