Calles fue Jefe máximo, dictador, asesino, proempresario, ¿Así es Meade por ocupar cuatro cargos?

Pedro Echeverría V.

1. ¿Qué le pasó al canciller Videgaray el inteligente, el poder tras el trono, al halagar al precandidato del PRI, José Antonio Meade, comparándolo con Calles (Plutarco Elías) y todo lo nefasto que representa? Obviamente es el gran amigo del canciller Videgaray, por eso lo presentó ante el mundo como probable candidato a la Presidencia de la República o del Banco de México. ¿Por qué compararlo con Calles –uno de los presidentes más odiados de la historia- habiendo muchos funcionarios que han ocupado más de cuatro cargos en dos o tres gobiernos diferentes? Lo que quiso decir y no dijo, es que no se trata de sólo dos gobiernos diferentes, sino que Meade fue funcionario de dos partidos (el PRI y el PAN) que juran ser diferentes pero que son idénticos.

2. En la historia de México Calles (Elías), quien fue presidente de la República de 1924 a 1928, tiene mucha presencia porque al parecer él se quedó con la Revolución de 1910-17. La encabezó Carranza, la peleó con armas Obregón y se quedó administrándola Elías Calles. Lo que hizo el gobierno de Cárdenas (1934-40) fue darle un empujón para concluir la Revolución. Calles es quizá el político más quemado: llega a la Presidencia por imposición de Obregón después de una guerra civil (el levantamiento Delahuertista) que provocó cientos de muertos en el país. Luego fue acusado de asesinar al mismo Obregón que se preparaba para sumir nuevamente la Presidencia después de los comicios de 1928.

3. Al concluir Calles su gobierno de cuatro años, impuso lo que se conoce como “El Maximato”, siendo el “Jefe Máximo de la Revolución” de 1928 ( al ser asesinado Obregón) a abril de 1936, hasta que el presidente Cárdenas pudo expulsarlo del país. Durante ese “Maximato” dominó a tres gobiernos: (Portes Gil (interino), Ortiz Rubio (electo que renunció a los dos años), Abelardo Rodríguez (interino) y Lázaro Cárdenas (electo para seis años) que al año y medio lo expulsó del país en 1936. Permaneció exiliado en los EEUU hasta que Cárdenas concluyó su gobierno. Así que la comparación que hizo Videgaray de Meade no tiene de donde tocarse porque en aquellos años estaban presentes los restos de una revolución y hoy los de la contrarevolución.

4. Pero, ¿Cuándo se inicia la contrarevolución que puso las bases de lo que hoy es México? Obviamente no es obra de un hombre, llámese Elías Calles, Miguel Alemán, Carlos Salinas, Carlos Slim o los jefes del PRI o del PAN. Así como tampoco la organización de una revolución radical de izquierda puede ser obra –como muchos pensaban en Fidel Castro en los primeros años de la década de los sesenta en Revolución Cubana- de que “México sólo necesitaba un líder como el cubano”. No, el problema es de estructura económica-social y de nivel internacional. Más aún, los países que se plantearon construir un socialismo igualitario como Rusia, China, Cuba, Nicaragua, Venezuela, Bolivia, Ecuador, no pudieron ante el enorme poder imperialista encabezado por EEUU.

5. Si Meade fue propuesto por Videgaray para que sea el que sustituya a Cartens en el Banco de México, entonces es Videgaray es el que se quedará con la candidatura presidencial del PRI. Quizá sea yo el único que desde hace muchos meses –desde que obtuvo la cancillería- haya escrito que el derechista y seguidor de Trump es el que está más cerca de esa candidatura. Aunque también es posible que Peña esté pensando en sus arreglos con Felipe Calderón narrados con gran maestría por Álvaro Delgado en su libro El Amasiato y Meade sea un candidato que será sacrificado en beneficio de Margarita Calderón. En fin este es un entretenido chisme que nada resuelve ni propone. Lo importante sería la gran movilización social del pueblo que desafortunadamente no existe.

6. Quizá Videgaray debió comparar a Meade con Lucas Alamán de 1833, Ignacio Limantour de 1908, Ortiz Mena de 1958 y el Cartens de hoy, que fueron muy buenos guardianes de los tesoros en sus tiempos, además de despilfarradores de dinero del presupuesto federal por órdenes de sus superiores. Pero silenciar que Meade fue secretario de Hacienda del PAN y del PRI para estrechar más la unidad entre esos dos partidos (PRI y PAN) es manipular a la población electorera. Espero, deseo, que López Obrador asuma el gobierno e inmediatamente anuncie las tareas inmediatas a realizar. Creo que muchos miles, millones, están dispuestos a apoyar políticas en beneficio de los pobres, pero también millones estarán dispuestos a emplazarlo y luchar contra su gobierno si no cumple. (23/XI/17)

