“La Calderona” es fiel y obediente esposa metida por Calderón en política que no siente ni entiende

Pedro Echeverría V.

1. No le veo ninguna capacidad política a Margarita Zavala (le dicen la Calderona) esposa del expresidente asesino Felipe Calderón. Yo no suelo diferenciar al hombre de la mujer porque sólo los considero seres humanos que deben luchar juntos defendiéndose y batallando contra el capitalismo. La mujer –así como el hombre- ha sido víctima de la desigualdad en el capitalismo y todas las sociedades que le han antecedido, por ello a la mujer se le ha tratado como inferior; jamás logrará la mujer la igualdad social mientras existan las clases sociales y el dominio de una minoría de explotadores. Así como cualquier grupo opositor de izquierda nada importante ha podido lograr dentro de la estructura de gobierno, igual las mujeres nada podrán cambiar en esa estructura, más que obtener privilegios personales a cada una.

2. A simple vista, creo que la esposa Marta Sahagún de Fox Quezada y más, la Esther Zuno de Echeverría Álvarez, eran 10 veces superiores en política a la Calderona; las demás esposas: la Romano, la Paloma, la Occelli, la Nilda, la Rivera, incluyendo a la Zavala, etcétera, soportaron la política porque así les ordenaron por su marido. Recuerdo algún vecino honesto y bondadoso cuando me dijo con humildad: “Pedrito: “Me meto a la política (y además me prometieron hacerme diputado) porque no tengo trabajo, pero yo –como sabes- soy poeta. Tú has difundido mis poemas y te enseño las fotos que he entregado al partido y que me han tomado entregando regalos en las escuelas y dirigiéndole un discurso a los padres de familia”. ¡Que vamos a hacer en este México que a mi edad (60 años) no encuentras trabajo!

3. Parece que siempre han sido las clases medias (la pequeña burguesía, según Marx) la más movida, la que más comprende los problemas sociales, por lo menos desde hace un siglo. La clase miserable no, porque está sometida al trabajo y a la explotación y tiene muy poco tiempo para pensar. Parece que a la política cualquiera puede entrarle porque es muy fácil “ser democrático” abrir la boca o apoyar a un líder o a un esposo, pero si no se tiene el gusto, la costumbre de pensar, reflexionar seriamente y crear ideas, ni siquiera a los cientos de asesores contratados se entienden. Nunca leí el trabajo del filósofo André Glucksman (de Los Nuevos Filósofos), “La cocinera y el devorador del hombres” sobre el falso “socialismo”, pero seguro hablaba de cuando Lenin dijo que “el socialismo es cuando una cocinera sea capaz de dirigir el Estado”.

4. Lo que sucede es que en México tuvimos el año 2000 a 2006 un presidente de la República (Vicente Fox) que era un real analfabeta en política; trataba de suplir su total ignorancia haciendo chistes y chacotas, así como entregando todos los buenos negocios al empresariado. Después de ese presidente Fox tonto se piensa que cualquiera puede ser presidente. Por ello Margarita Zavala (la calderona), que me imagino se pasó la vida en el bordado, la cocina y el adorno de la casa, no tiene problema de querer ser presidente para obedecer a su marido. Precisamente por ello –por la ignorancia y robos de los gobernantes- México no sale de su mediocridad, de sus crisis económicas profundas. Margarita Zavala debe estar pagando mucho dinero a los medios de información. Sobre todo a la TV, para estar siempre presente a pesar de su incapacidad.

5. Con la candidatura de la Zavala, Calderón mide la fuerza que piensa que aún posee. La nombran mucho en los medios de información porque su marido el expresidente, sabe del enorme papel de los medios para que un candidato se coloque en la opinión pública. Por el contrario, un político puede ser honesto y muy trabajador pero si no sale en los medios –sobre todo a partir que en la década de los ochenta si hicieron totalmente dominantes- nadie se entera de que existe. La realidad es que todo lo que haga Margarita Zavala es para limpiar el nombre de su marido; el porcentaje de apoyo que logre será el apoyo que sigue teniendo su marido, causante de 120 mil asesinados de 2006 a 2012. La realidad, como me pasó con Fox, cuando escuché la candidatura de la esposa de Calderón me pareció una vacilada; pero Fox gobernó seis años,

6. Hoy pienso que cualquiera que gobierne, sea PRI, PAN, PRD, va a ser más de lo mismo; si sube López Obrador sería una esperanza para ver si se pueden hacer de manera diferente las casas en beneficio de los explotados y oprimidos. No tengo confianza en que lo dejen subir al gobierno y lo dejen hacer cosas importantes, pero sí me gustaría conocer una nueva experiencia de gobierno porque ya bastan 100 años de “revolución” que es más de lo mismo; 100 años que una minoría de familiar se apropian de la riqueza y más de 100 millones vive aún en la pobreza y la miseria. Pero también hay que estar preparado para protestar en las calles si AMLO no cumple. El pueblo no debe olvidarse ni dormirse olvidando que son los productores de la riqueza que México consume, pero que es una minoría la que la acumula y consume en mayor medida. (20/XI/17)

