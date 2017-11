El PRI se echó a Margarita y Anaya; Mancera en la lista; no ha podido con AMLO

Pedro Echeverría V.

1. Me parece –dice el poderoso priísta César Camacho- que el dirigente panista Ricardo Anaya, “se da por vencido”. Señala Camacho que si Anaya no es capaz de realizar elecciones abiertas en el PAN, de decidir o de orientar las elecciones internas, imagínense en las constitucionales; “Se da por perdido Anaya, y tiene razón", subrayó el priísta un poco en sentido de burla. Ante el evidente silencio de Anaya, y la renuncia al PAN de la esposa de Calderón, están perfilando a Miguel Mancera, que ha venido anunciando desde hace varios meses, que pedirá permiso para separarse del máximo cargo de la CDMX. Con Mancera como candidato presidencial, el PRI estará colocando en el Frente a su candidato a modo.

2. Aunque AMLO ha cometido varios errores, como aceptar en su barco a empresarios y políticos muy desprestigiados o “quemados”, así como bloquear al segundo líder de Morena Ricardo Monreal y a uno de los dos mejores legisladores, Fernández Noroña, el PRI no ha podido eliminar a López Obrador. Éste ha ayudado a las transformaciones políticas en el país, a extender el desarrollo de la conciencia social; pero tanto Cuauhtémoc Cárdenas como López Obrador, con sus campañas presidenciales, han justificado –sin querer- la llamada democracia electoral de México. ¿No es acaso un gigantesco error entrar a las campañas políticas, luego a los comicios con un INE, tal como se ha demostrado, absolutamente al servicio del gobierno?

3. Si asume la Presidencia López Obrador, muy bueno porque conoceremos otras formes de enfrentar la realidad. Lo apoyaremos con todas nuestras fuerzas en el tiempo y con las medidas que tome en beneficio de los pobres y miserables; vigilaremos también sin descanso; pero cuando sus medidas beneficien a la clase explotadora buscaremos jodérnoslo como a los gobiernos del PRI o PAN. Pero si pierde como Cárdenas y él mismo lo acusaremos de traidor si abandona la lucha. Como le dirían los socialistas: hemos luchado por Cárdenas y por ti 36 años, decenas de ilusos han sido asesinados por defenderles, puta y ahora te retiras con las manos en la cintura. Marcos se “retiró” de la dirigencia del EZLN pero ha seguido en la selva.

4. Esta puta burguesía mexicana al parecer va a seguir dominando –con gobiernos de derecha, centro o socialdemócratas- por lo menos 30 años más. Ha sido muy imbécil en muchas determinaciones que han lesionado los intereses de los trabajadores; pero debe reconocerse que ha sido hábil e inteligente al atracar muchos miles de millones de pesos y al frenar –desde hace casi 100 años- todas las luchas de los trabajadores, sean maestros, estudiantes, campesinos u obreros. Pienso que los luchadores por el socialismo y la igualdad vamos muy avanzados o despegados de la realidad. La clase dominante es aún fuerte y la clase dominada sigue siendo fácilmente manipulada por políticos, empresarios y medios de información.

5. Aprovechando el PRI/gobierno su fuerza y poder, así como la debilidad e ignorancia política de los de abajo, hacen lo que les venga en gana. Los luchadores sociales y los críticos radicales tenemos muy pocos espacios para luchar; no están cerradas todas las puertas, pero la “apertura” sólo es la suficiente para respirar un poco. No es solo en este funesto sexenio de Peña; llevamos por lo menos un siglo tratando de cambiar los resultados de la Revolución de 1910/17 y la constitución política que garantiza el capitalismo explotador que dejó instalado. Parece que el PRI no dejará de imponer partidos y candidatos a modo porque el pueblo mexicano no ha mostrado hasta hoy tener la organización y la fuerza para decir: ¡Basta¡ (5/XI/17)

