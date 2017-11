México y España, su valentía o cobardía en las luchas contra el poder de la clase dominante

Pedro Echeverría V.

1. Los mexicanos, por lo menos desde el triunfo de la revolución burguesa de 1910/17 –revolución que creyó el pueblo que sería para su beneficio- jamás han visto una victoria en sus luchas desde entonces. En el leguaje tonto actual: “no es ganar ganar” como la clase dominante, sino “perder perder” como pueblo. No hemos podido entender si es porque la clase gobernante y los grandes empresarios son inteligentes y poderosos o porque el pueblo no ha tenido las mejores ideas para dirigir sus luchas o, de plano, porque su ignorancia lo hace cobarde. El gobierno, los empresarios y los medios de información –con su feroz ideología capitalista y su ejército- han mantenido muy sumiso y amenazado al pueblo durante un siglo, por lo menos.

2. Yo sé que los mayas eran muy pacíficos, pero los aztecas y demás pueblos del centro de México eran muy valientes y aguerridos que supieron defenderse contra la canalla invasora. Estos meses que he seguido la histórica lucha de los catalanes por su autonomía de la monarquía española saturada de un pensamiento derechista y fascista, me he preguntado si los españoles que nos sometieron, conquistaron, saquearon, nos impusieron su religión, eran tan aguerridos como los aztecas o eran cobardes disfrazados de violentos. Yo cada vez que escucho y leo sobre la República Española de 1936/39 aplaudo a morir a los luchadores sociales que la instalaron y condeno a sus enemigos, sobre todo a los franquistas que la masacraron en 1939 e instalaron una brutal dictadura.

3. Hoy me pregunto: los catalanes serán aguerridos y valientes para defender su República Autónoma, así como a sus dirigentes al parecer refugiados en algún país de Europa, o, como cobardes, estregarán Barcelona y demás ciudades catalanas a ese pinche gobierno monárquico español que en 42 años no ha podido acallar a los fascistas franquistas y sus seguidores? Por asuntos de estudio y de política he estado cinco veces en varias provincias, particularmente en Madrid y Barcelona, y he sentido y escuchado la ideología reaccionaria y supremacista de parte de muchos de sus habitantes, por ello el predominio de las políticas de derecha y la monarquía han logrado dominar y convertir al PSOE “socialista” en apoyador del derechista PP y de los reyes.

4. México, al lograr su independencia, acabó con el sistema de virreyes como gobierno; el pueblo echó abajo al monarca imperial Iturbide en dos años de cruentas de luchas (1821-23). Desde entonces nadie asomó la cabeza por ese sistema de dominación, pero durante los 90 años siguientes México “independiente” tuvo que enfrentar el poder de la iglesia, cacicazgos, invasiones imperiales, un segundo imperio (1864/67) y una poderosa dictadura de Porfirio Díaz durante 35 años. Sin embargo, aunque México no esté sufriendo como España una dictadura de un soberano y gobiernos de derecha, más inteligente instaló una dictadura de políticos del PRI y PAN, que junto con los empresarios, ejercen un gobierno dictatorial de derecha desde 1929.

5. En resumen: España, el país imperial que dominó totalmente a La Nueva España (luego México), sometiéndolo durante 300 años (1521-1821) hoy son países diferentes en extensión territorial , número de habitantes e historias de luchas sociales. España cuenta con un territorio de 557,9 de Kilómetros cuadrados con unos 47 millones de habitantes; México con casi 2 millones de kilómetros cuadrados con 120 millones de habitantes. En tanto España es un país europeo que se mantuvo como imperio en los siglos XV y XVI, México sufrió una Revolución Burguesa que lo puso a tono con los tiempos y tiene una frontera de tres mil kilómetros con el país imperial más poderosos de la tierra a partir de la primera guerra mundial.

6. Esperemos el desarrollo y los resultados de las luchas de los catalanes en España. Del gobierno del PP de Rajoy y del monarca Felipe sólo se puede esperar amenazas, agresiones, invasiones y dictadura. Yo como luchador social sólo tengo una posición: apoyar con lo que se pueda a las grandes batallas de los catalanes, aunque ésta esté penetrada por elementos de la gran burguesía que sólo buscan privilegios. ¿Pero cuántas luchas han habido en la historia donde no penetren personajes que sólo quieran beneficios personales? Éstos son personajes muy peligrosos porque son los que pervierten, desvían, transan las luchas; bueno sería cazarlos a todos para denunciar sus traiciones antes de desgraciar los movimientos, pero luego se disfrazan de “revolucionarios” que tardan en descubrirse. (2/XI/17)

https://pedroecheverriav.wordpress.com

