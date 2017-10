Si autonomía catalana no es anticapitalismo y sólo moderniza la explotación, vale un carajo

Pedro Echeverría V.

1. Lo que hagamos, por lo menos en política, que no contribuya a destruir el capitalismo, sólo lo justifica y apoya. Los capitalistas lo saben perfectamente desde hace siglos, por ello mientras ocupan y saquean la economía y riquezas de países hacen las reformas necesarias para engañar al pueblo y al mismo tiempo para aceitar o renovar su maquinaria de dominación. He apoyado durante décadas las luchas del ETA vasco porque han declarado que es anticapitalista, pero no he escuchado de los catalanes y gallegos que su lucha por la autonomía sea al mismo tiempo contra la gran burguesía explotadora y el imperialismo dominante en el mundo.

2. Aprendí de Mao, que hay que definir siempre al enemigo principal y a sus aliados para que nuestras batallas sean claras y verdaderas. El enemigo de España (incluso de sus autonomías) y la mayoría de países del mundo es el imperio yanqui y sus más poderosos aliados; con éstos están los gobiernos más derechistas del orbe: llámense Trump, Rajoy, el argentino, el brasileño, el israelí, el alemán, inglés, francés, mexicano. Todos son gobiernos que defienden al capitalismo –como sistema donde hacen enormes negocios- pero también la integridad de esos país para no debilitar el sistema, por ello evitan cualquier autonomía, como es el caso actual de España.

3. Son muy buenas las batallas hoy de los catalanes porque los obligan a desarrollar su conciencia al descubrir hasta donde pueden llegar sus enemigos; sobre todo por las amenazas, represiones, encarcelamientos y asesinatos contra los luchadores sociales. Quizá lo obliguen a crear un fuerte grupo armado parecido a lo que fue en sus buenos tiempos el ETA. ¿Qué harán los catalanes si los persiguen por el gobierno español? Espero que el partido Podemos apoye con todas sus fuerzas a los catalanes así como todas las luchas contra el PP de Rajoy y el PSOE de González/Zapatero que se han unido en la derecha.

4. Maldita España que me creó grandes esperanzas después de la muerte de Franco en 1975. Estábamos en una asamblea del sindicato del personal académico de la UNAM (SPAUNAM) aquel año cuando nos anunciaron la muerte de Franco y todos aplaudimos y bailamos de alegría. No sabía que Franco dejaría un poderosísimo franquismo encabezado por un rey monarca y que seguiría dominando. No pensamos que PSOE y PP, los dos partidos que han gobernado, serían exactamente la misma mierda franquista. Luego situé mis esperanzas en el ETA, pero fue más fuerte el maldito gobierno y el imperialismo que lo destruyó.

5. Por ahora, sólo me queda la esperanza de que los catalanes radicalicen sus luchas impidiendo que el gobierno de Rajoy y sus aliados impongan sus profundos intereses capitalistas; creo en Otegui y los dirigentes de los ETA vascos deben reconsiderar la entrega de sus armas y encontrarán las salidas inteligentes para dar continuidad a sus luchas. La violencia brutal ejercida por la clase dominante, muy evidente contra los catalanes que apoyan la autonomía, demuestra que la burguesía y el imperialismo no están jugando a la “oposición”. Son la oposición brutal a los intereses del pueblo. Si ahora los catalanes no logran su autonomía, hay que encontrar otros caminos. (3o/IX/17)

https://pedroecheverriav.wordpress.com

alterar26@gmail.com

Anuncios