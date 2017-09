Yucatán: campeón de las serenatas y canciones, pero en política parlamentaria casi cero

Pedro Echeverría V.

1. Quizá los yucatecos con buenos salarios e ingresos vivan mejor sin meter la discusión política en sus vidas. Y han contagiado a los de abajo, a los oprimidos y explotados, pensando así. “Es mejor vivir pobres pero contentos”. El análisis político o económico, la crítica y la autocrítica, quizá sientan que produce división cuando es mejor la unión de la familia. A ellos les resulta muy difícil comprender la política porque sólo piensan en sus intereses individuales y de su familia. Parecen haber crecido con otros valores transmitidos por la familia, la iglesia y el trabajo; valores más individualistas, ajenos a la colectividad, la comunidad, la solidaridad.

2. El priísta Jorge Carlos Ramírez Marín ha sido designado, por segunda vez, presidente del Congreso Nacional. Durante el sexenio de Peña Nieto ha ocupado más cargos y comisiones que otros peñistas. Además de vocero del PRI, está en el INE, es parte del gabinete, precandidato a gobernador de Yucatán y dos o tres cargos más. Yucatán ha enviado como sus representantes en las legislaturas en los últimos 50 años a más de mil diputados y senadores; sin embargo se han pasado sus tres o seis años en silencio, cobrando sus salarios sin que sepamos que hacen con sus tiempos y en qué han beneficiado al país o a su estado. Nunca hemos sabido de ellos.

3. Por datos conocidos en publicaciones sabemos que el exgobernador Víctor Manzanilla subió dos o tres veces a la tribuna; que la exgobernadora Dulce Sauri lo hizo unas 15 veces, que el dos veces gobernador , Víctor Cervera, no participó con la palabra, la exgobernadora Ivon Ortega nunca debatió, ni tampoco lo hizo el gobernador actual Rolando Zapata. De 1000 parlamentarios yucatecos sólo dos debatieron. De los de “oposición” ninguno, aunque Erick Villanueva fue presidente del Congreso por designación de su partido, el PRD. Por ello se ve a Ramírez Marín como un político o parlamentario destacado.

4. Gamboa Patrón, el más grande “operador político” interno del PRI, es comparable –como dicen- a Fouché, Rasputín o Maquiavelo; la realidad es que –aunque cada quien es de donde quiere ser porque las fronteras son creaciones de Estado- nunca ha sido yucateco porque todo su vida ha sido político en el DF; un poco al estilo de Loret de Mola, de Ofelia Medina, Manzanero, y otros más. ¿Por qué los parlamentarios –que tienen el prestigio de la inteligencia maya- no pueden intervenir como Layda Sansores, Fernández Noroña, Manuel Bartlett, aquel Muñoz Ledo y hasta al facho Fernández de Cevallos? Puede ser un problema de carácter y de miedo a perder votos y amigos.

5. Cuando he escuchado discursos, sobre todo de Layda y Noroña, he visto que los legisladores del PRI y del PAN son muy buenos para gritar, para burlarse, buscando siempre silenciar a los oradores; pero también he visto que sean retados a hablar y prefieren esconderse. La realidad es que el 99 por ciento de los legisladores acude a la cámara a pasar lista de presencia y a votar de acuerdo a las órdenes de su partido. Parece que esos “parlamentos” podrían funcionar con dos representantes de cada partido y un secretario de actas. Lo seguro es que la no participación en la tribuna es general por el atraso político que se manifiesta en la no participación en las luchas.

6. Por lo que se ve Ramírez Marín –nuevo presidente de la cámara- tendrá que abandonar su campaña de gobernador, varios meses iniciada. Del uno al 10, él va con nueve puntos y sus tres competidores del mismo PRI van en dos o tres puntos. Éstos deben estar contentos porque Ramírez dejará de hacer campaña un tiempo. ¿Habrá intervenido Gamboa Patrón para abrir el paso al hijo precandidato? Estarán compitiendo el candidato del PAN y la probable candidata de Morena, teniendo esta última mucha presencia política. Lo condenable es que los candidatos no hacen análisis político que incluya explicar la situación actual y realizar las propuestas de fondo necesarias.

(8/IX/17)

