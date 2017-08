Monreal, Noroña, Icaza y Bejarano, deben estar con Morena para ayudarlo junto a AMLO

Pedro Echeverría V.

1. No estoy afiliado a partido alguno ni nunca he votado, pero he ayudado desde que nació, y seguiré impulsando a Morena, porque es la única batalla amplia –junto a las luchas de la CNTE- que vale en estos momentos. Creo que como dice López Obrador “la tercera es la vencida” y sí, parece la última oportunidad de AMLO, pero de ninguna manera para la población que –aunque dure 100 años más- para conservar su vida tendrá la obligación de destruir, extirpar desde la raíz, el capitalismo. Será cuando la gente reflexione preguntándose: “¿Por qué he sido tan idiota de permitir que mis hijos y mis nietos hayan vivido en esa salvaje sociedad de la opresión y la desigualdad, cuando pude ayudar a destruirla?

2. Pienso que Morena debe barrer a PRI, PAN, PRD en julio de 2018 y comenzar a construir una sociedad NO capitalista. Que NO lleve a todos los multimillonarios explotadores al paredón o a la cárcel; pero que los obligue a ser un poco decentes, respetuosos, es decir, si son empresarios o políticos que ganen un poco, pero de ninguna manera pueden seguir saqueando al pueblo como lo han hecho siempre. ¿Acaso no es explotación, opresión, mentada de madre, que el salario mínimo del trabajador sea de 2,520 pesos al mes y el de los altos funcionarios de 500 mil pesos mensuales, más prestaciones? Una tarea importante sería bajar radicalmente los salarios de los altos funcionarios, así como las grandes ganancias empresariales.

3. Monreal debe quedarse en Morena a construir un nuevo proyecto político y económico. Nadie en Morena debe permitir que se salga del partido porque es un candidato sucesor del lopezobradorismo. Noroña, es otro personaje muy valioso dispuesto a trabajar con mucha libertad, aunque subordinado a las discusiones y los acuerdos. Seguramente Álvarez Icaza., junto con un equipo, estaría dispuesto a comprender la estructura actual de Morena y las posibilidades de cambio a partir de nuevas situaciones que se presenten. Bejarano y Padierna lo único que necesitan es un espacio y la libertad donde pudieran continuar con su línea política sin que pudiera interferir con el lopezobradorismo.

4. Los “chuchos”: Ortega, Zambrano, Acosta, Graco, Navarrete y los otros 10 del grupito (Barrales, García) que encabeza el PRD, están derrumbándose recibiendo aire y apoyo de sus compinches del Pacto por México, PRI y PAN. ¿Cuántos millones de pesos del gobierno central y de los estados de la República están corriendo para evitar el desplome total del PRD que mucho podrían perjudicar los compromisos del Pacto? Es muy difícil la desaparición del PRD como partido aplaudidor de esa estructura de dominación. El Partido creado por Lombardo Toledano en 1948 (el PPS), aunque no representaba a más de 20 personas, vivió más de 25 años porque era muy útil al sistema; mucho peor aquel otro partido de los viejitos del ejército –el PARM que nació en 1954.

5. Morena o gana la Presidencia en 2018 y se transforma en un partido de “nuevo tipo”, al servicio de los trabajadores, o se convierte en otro partido burgués, oportunista y opresor, al estilo PRI, PAN, PRD. Por ello debe impedirse que gente valiosa se salga por cualquier pequeñez, pero también evitarse que ese tipo de cosas se repitan. Espero que entre uno dos años no estemos repitiendo la cantaleta que ahora repetimos con fuerza contra el PRD. Esperemos que Morena gane esta batalla con nuestro apoyo grande o pequeño; después veremos si valió la pena o debe reiniciarse la lucha para enterrarlo. Ni modo, entre protestas y manifestaciones se va la vida de los luchadores sociales que nunca aprendieron a ser y a hacer otra cosa. (30/VIII/17)

