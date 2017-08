Renuncia de consejeros del INE y reducir a mitad su presupuesto, si no, ¿Para qué las elecciones?

Pedro Echeverría V.

1. Al pueblo mexicano le duele que miles de millones de pesos se dilapiden todos los días por los partidos políticos. No está ya dispuesto a soportar más que se siga realizando ese crimen, sobre todo, contra el 80 por ciento de la población, pobre, miserable y sin trabajo. Por ello exige: a) ¡Que ningún consejero del INE pertenezca a partido alguno! b) ¡Que se reduzcan a la mitad los salarios en el INE y los millones que se entregan a los partidos políticos! c) ¡Que se seleccionen los consejeros por un sorteo! d) ¡Que se prohíban donaciones particulares y partidas de gobiernos de los estados! e) ¡Que los partidos además, justifiquen todos sus gastos!

2. Con excepción del partido Morena, que en dos años ha crecido mucho, que es muy notable su trabajo entre el pueblo, que empieza a verse en los primeros lugares y que su líder López Obrador se ha convertido en el enemigo a vencer, los demás partidos son enormes burocracias de funcionarios dedicados a negociar entre ellas sin hacer trabajo entre el pueblo, habiéndose demostrado que no crecen e inflan el número de sus afiliados para justificar los millones de pesos que reciben. Sin embargo, dado que los consejeros del INE aprueban a esos partidos porque casi todos ellos pertenecen a alguno, no sucede nada contra ellos por complicidad.

3. Los consejeros del INE tienen que renunciar por su evidente parcialidad con el PRI, el PAN y el PRD, sobre todo en los casos ampliamente denunciados de las recientes elecciones en el Estado de México y Coahuila. Si ante el silencio de los partidos sucediera otra “atraco electoral” en las elecciones de 2018 a favor del PRI, PAN, PRD, lo más vergonzoso y condenable será ponerse a llorar como cobarde lo que no se defendió antes. Cualquier elección de consejeros que haga el ejecutivo, legislativo y judicial es una tomadura de pelo, un engaño más. No son, nunca han sido, independientes, sino simples servidores del sistema político de dominación.

4. En cuando esas insultantes cantidades milmillonarias que se dilapidan en campañas electorales, jamás calmaremos nuestras protestas contra ellas porque conocemos las necesidades insatisfechas del pueblo y, sobre todo, que el 90 por ciento de ese dinero va a parar a las bolsas de los grandes empresarios de la televisión y otros medios de información, así como en la compra de votos. Si originalmente los partidos servirían para educar al pueblo elevando su conciencia de servicio y solidaridad, desde hace muchos años, hoy mismo, los partidos son simples instrumentos del Estado capitalista de dominación. Evitar que Morena se convierta en lo mismo.

5. No sé, no me explico, porque la demanda por la renuncia de los consejeros del INE no ha sido apoyada y levantada más que por un pequeño grupo. ¿Será que el INE ha prometido muchos más millones a los partidos después que le aprueben el presupuesto de 25 mil millones que ha pedido? Siempre habrá cosas inexplicables porque no sabemos cómo se trabaja “tras bambalinas”, es decir, en lo oscurito entre los representantes de poder. Por cierto, desde hace un año, me llegan muy pocos comunicados; no sé si porque se extendió el Facebook y el Twitter y porque son mucho menos los que usan el internet. De todas maneras sigo esperando algunas letras de mis amigos. (29/VIII/17)

