Miles de millones del pueblo para los partidos y elecciones fraudulentas

Pedro Echeverría V.

1. El Instituto Nacional Electoral (INE) acordó entregar a los partidos políticos y candidatos independientes una bolsa de 6 mil 788 millones de pesos en 2018, el monto más grande de la historia. Es para una elección presidencial en la que “bajo la mesa” –como ha sucedido siempre- los partidos recibirán otros millones de pesos (o en especie) de particulares. Ese dinero despilfarrado, para unas elecciones que en la historia nunca han sido limpias, nos duele a todos los mexicanos. ¿Por qué no se emplean en creación de fuentes de trabajo que alivien el desbordante desempleo?

2. El PRI y sus acólitos, serán los mayores beneficiados, con mil 689.5 millones de pesos; después el PAN, con mil 281.1 millones, y el PRD, con 773.5 millones. Morena recibirá 649.2 millones de pesos, y su futuro aliado, el PT, contará con 376.7 millones, la cantidad obviamente, más baja. Los tres aliados del tricolor también se allegarán elevados fondos públicos: el PVEM, 578.2 millones de pesos; Nueva Alianza, también brazo político del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), 419.1 millones, y Encuentro Social, 398.3 millones. ¿Crees acaso que haya trampa o favoritismo?

3. El INE, que sólo los tontos creen que es independiente, ha demostrado repetidamente que está al servicio del PRI y de los firmantes del “Pacto”; sobre todo en las elecciones del Estado de México y de Coahuila. Sin embargo –dado que con excepción del partido Morena y el PT- los demás partidos están muy bien atendidos, nadie dice nada de los atracos descarados que se manifestaron en el Estado de México. Si Morena-PT y López Obrador no salen a la calle para exigir la renuncia de los integrantes del INE, si vuelve a ser defraudado, que no salga a lloriquear porque no supo defender sus derechos.

4. ¿Y saben dónde va a parar la inmensa mayoría de ese dinero del pueblo? Pues a las arcas de la televisión, la radio, los aviones y en la compra de votos. Espero que el costo de cada voto se haya elevado aunque sea a cinco mil pesos o para dos pisos de cemento, unas 20 láminas de asbesto o unas cinco grandes despensas; sino no, al PRI y el PAN les seguirá siendo barato al pagar mil pesos por voto. ¿O acaso cree López Obrador que si reciben dinero tendrán conciencia para mandar al carajo al PRI y al PAN? Esos partidos pagan porque tienen garantías y experiencia. ¡Sí saben cómo hacerlo!

5. Como dicen por aquí: esos miles de millones para partidos es una mentada de madre al pueblo que muere de hambre. Al rato –para seguir haciéndolo tonto- le dicen que les ponen multa a los partidos porque se pasaron de gastos como si no se supiera que consiguen otros millones “bajo la mesa”. Espero que el dueto Morena-PT salga a la calle para exigir la renuncia de los consejeros del INE acompañado de los “intelectuales encabezados por Cárdenas” que protestaron contra su entreguismo al PRI. De todas maneras me preocupa que no se haya defendido Morena en el Estado de México, en la delegación de Tláhuac y ahora ante un INE corrupto. (19/VIII/17)

