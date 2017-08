A EEUU nada importa que el mundo estalle por calentamiento; lo que vale es la producción capitalista

Pedro Echeverría V.

1. Los gobiernos de los EEUU, desde hace décadas, se han negado a firmar todos los acuerdos o llamados mundiales que tengan que ver con el desarme, la desnuclearización y el compromiso de combatir el cambio climático. Sus argumentos han sido siempre que para salvar el mundo hay que ganar la carrera en la producción de armas y en la producción industrial de bienes. Señalan que si para ello hay que firmar compromisos para la paz y para el cuidado del ambiente no cuenten con los EEUU porque debe seguir a la cabeza de la producción de armas por un lado y de alimentos por otro.

2. Esos mismos argumentos usan los dueños de mineras de México que contaminan aguas y mares, así como millones de fábricas que arrojan gases y basura que asesinan a decenas de miles de pueblos y ciudades negándose a indemnizarlos. Los industriales mexicanos, así como los EEUU, representan el capitalismo que pone los negocios por encima de cualquier demanda de la humanidad. Por ello en el combate a la producción y comercio de droga se persigue a los pequeños distribuidores mientras se hacen gigantescos negocios en EEUU y México con los grandes; asunto que ha sido probado innumerables veces.

3. El mexicano Mario Molina, premio Nobel de Química 1995, declaró hoy que son "altamente irresponsables" las acciones emprendidas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump al determinar que su país (EEUU) se saldría del Acuerdo de París, porque "no toma en cuenta el riesgo de una catástrofe para el planeta". En Conferencia sobre el Cambio Climático y sus repercusiones destacó que posibilidades de que se eleve la temperatura del planeta más de cinco grados centígrados si no se detiene el deterioro de la atmósfera y los ecosistemas; no solo ondas extremas de calor, lluvia, sino zonas inhabitables.

4. Por todo ello es urgente acabar con esos países imperiales, encabezados por los EEUU, que en vez de ayudar al mundo al reparto equitativo o igualitario de la producción, el trabajo, los derechos, la riqueza, se dedican a hacerlos más pobres y miserables saqueándolos y amenazándolos con bombardeos e invasiones. Por ello la denuncia del científico premio Nobel, aunque no le hagan caso por los países imperiales, debe servir para hacer conciencia de la realidad para luego organizarnos y luchar; sin embargo esas palabras de Molina parecen condenadas a quedar en el olvido en estos días del futbolista famoso acusado en EEUU.

5. Pienso que deberían preocuparnos las amenazas de EEUU contra Corea del Norte y contra Venezuela; dos países de la misma categoría de México hoy amenazados de bombardeo y Golpe de Estado por el poderoso “policía mundial” que defiende a las otras naciones imperiales. Espero que los mexicanos, al sacudirnos de las grandes mentiras propagadas por los medios de información difundidas por agencias yanquis, nos movamos para salir a la calle a defender a esos países dignos que son los únicos que han hecho frente a los EEUU. (11/VIII/17)

