Dos grandes amenazas: 1. de EEUU contra Venezuela y 2. de ejército y marina contra México

Pedro Echeverría V.

1. ¡Qué a toda madre, dos noticia retadoras en EEUU y en México! En vez de que el presidente de los EEUU, Donald Trump, le ofrezca a Venezuela que dejará de pagar mercenarios para que la llamada “oposición” le baje y acepte dialogar de igual a igual, amenaza a Maduro con operación militar. Por otro lado, en México, en vez de que las fuerzas armadas se retiren a sus cuarteles para que el gobierno asuma su responsabilidad de arreglos políticos, el Ejército y la Marina –armados hasta los dientes y con trajes antibalas- hacen a un lado el “marco legal” y declaran que “pese a quien le pese seguirán en las calles”.

2. A esas dos noticias violentas hay que agregar las amenazas de Trump (que declara tener mil misiles y ser el país más y mejor armado del mundo) contra Corea del Norte porque éste quiere construir algunos misiles para defenderse. Pero yo me pregunto: ¿Podrá el pueblo desbloquear su mente de tanta basura que le llega por la TV, para entender lo que realmente sucede? Yo pienso que no, definitivamente no, si no contamos con instrumentos de contrainformación que le aclaren con diferente visión e ideología, la realidad a la gente. Los medios de información, apenas reciben la orden de calumniar un país o un personaje, obedecen.

3. Luego al observar fotografías en los periódicos me encuentro notas de pie de página: “Cientos de policías evitaron que la gente indignada, cerrando el paso a quienes protestaban, que no llegaran al auditorio; pero enojados éstos se dedicaron a arrojar piedras a los militares y éstos lanzaron gases lacrimógenos y balas al aire para dispersarlos y atrapar a los líderes de la protesta”. En lo demás periódicos se decía por el mismo hecho: “Los militares, que descansaban bajo los árboles, fueron provocados por los estudiantes con pasamontañas, y tuvieron que responder –dejando heridos graves- para defenderse a la delincuencia”.

4. Por esa tergiversación de las noticias, por ese evidente manipuleo de los sucesos en beneficios de los empresarios y clases dominantes, es necesario extender entre la gente la contrainformación, es decir, un visión muy cercana a los hechos, a la llamada verdad, para que la gente transite comprendiendo el mundo en que vive y deje de creer en el universo falsificado que le presentan los medios, obviamente con muy dignas excepciones. ¿Cómo creer en las mentiras del gobierno, de los empresarios y de los jefes militares si es evidente que son culpables de las condiciones de miseria y hambre que sufre la mayoría de los mexicanos?

5. Trump está muy desprestigiado en México por aquello del muro en la frontera, pero los mexicanos parecen bloqueados para entender el comportamiento histórico asesino de todos los gobiernos yanquis contra el mundo. Dado que los trabajadores mexicanos que migran como braceros a los EEUU cobran en dólares con valor veinte veces superiores al peso de México, eso les obliga a admirar a los EEUU porque vale 20 veces más que México, aunque la discriminación racial hacia los “de piel café” sea permanente. ¿Qué importa la discriminación si me da para comer y enviar dinero a mi familia?

6. Por ello me indignó la noticia de hoy sobre las declaraciones de Trump sobre Venezuela y Corea del Norte y la de los jefes de las fuerzas armadas de milicos de México diciendo que no abandonarán las calles, como si fueran de ellos. Muy enojado les diría que se mueran, pero como soy muy respetuoso de las instituciones, sus símbolos y sus representantes porque así me enseñaron en la escuela, sólo les diga que se vayan al carajo todos esos que les gusta hablar (como Fox) aunque les sangre la boca y les salgan gusanos. (12/VIII/17)

