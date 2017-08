Pompeo (jefe de la CIA) admite: actuamos conMéxico y Colombia para derrocar al Gobierno de Venezuela

Pedro Echeverría V.

1. Pobrecitos mexicanos, por tener gobiernos arrastrados y cómplices de los EEUU en las guerras de agresión, si no evitamos esa mala compañía, en otros momentos, pueden caer muchas bombas sobre nosotros. En todo el mundo se sabe que nuestra dignidad rueda por los suelos desde hace ya varias décadas y que en todos los conflictos apoyamos a los yanquis sin tener razón. Quizá convendría reivindicar a México como país pacifista, independiente y no intervencionista, que respeta el derecho ajeno. Lo contrario sería seguir a los EEUU, al ejército de la ONU, retando a otras naciones a defenderse y provocando que otros se defiendan. ¿Cuánto tiempo pasará sin que el territorio de los EEUU se convierta en el centro de las guerras como ha sucedido con Europa y el medio oriente?

2, Escribe nuestro más grande informador de los sucesos mundiales, Julian Assange de Wikileaks (preso en Reino Unido desde el 16 de agosto de 2012, hace seis años) que “EEUU ha encontrado un nuevo Irak, es decir, Venezuela”; persigue a ese país desde hace décadas por los intereses que giran en torno a la producción petrolera. Por ello escribe que el director de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés) de EE.UU, Mike Pompeo, reconoce que actúan coordinadamente con México y Colombia para derrocar al Gobierno de Venezuela. Del gobierno mexicano, lo sabe bien el mundo, es “un cachorro de los EEUU”; pero muchos pensamos que Colombia, al firmar la paz hace unos meses con los FARC, se convertiría en progresista; pero no, seguramente seguirán las bases yanquis en su territorio.

3. Parece que ahora se la van a pelar la CIA y sus guaruras de México y Colombia porque el ejército venezolano está sólidamente unido con el presidente Maduro. ¿O tampoco el ejército es confiable en ninguna parte porque el dinero sigue siendo el rey? Me extraña que ese mismo ejército –bien pagado por los EEUU y los empresarios yanquis- le haya dado un Golpe de Estado al mismo Chávez con origen militar. Aunque la respuesta me encantó: en unas cuantas horas el pueblo venezolano en las calles, le devolvió a Chávez el gobierno. Por cierto, ¿los gobiernos que hoy están contra Maduro no son los mismos (con excepción de Argentina y Brasil) que apoyaron el golpe de 2002? El diablo los crea y dios los junta para apoyar en todo a su amo, los EEUU. ¿O se dice al revés usando los mismos personajes?

4. Trump, a pesar de sus cincuenta asesores –todos ellos egresados de Harvard, Yale y otras universidades- no han podido medir lo que más le conviene al presidente: a) dar un golpe de Estado que provocaría cien mil protestas en todo el mundo fortaleciéndose con ellas los chinos, rusos, coreanos, iranís o, b) hacerse a la “vista gorda”, como si no pasara nada reservándose para otra oportunidad. No ha sido muy fácil para Trump porque donde ponga los oídos escucha protestas y maldiciones por los mil un errores que ha cometido. Por ello México y Colombia, como agentes incondicionales de la CIA de los EEUU, van a salir de esta aventura con la cola enlodada entre las patas. A pesar de los dos gobiernos de la derecha panista, parece que el gobierno de Peña saldrá mucho más embarrado.

5. Los problemas de los EEUU en Venezuela parecen estar al mismo nivel que las confrontaciones EEUU-Corea del Norte; en ambos lugares los EEUU persiguen el control de la zona y el saqueo de las riquezas de esos países por eso lo primero que hacen es establecer sus bases militares de control. En lenguaje suave le llaman a los yanquis “los policías del mundo”, pero en realidad son mucho más que eso porque no solo vigilan y reprimen sino que llevan un siglo interviniendo, bombardeando e invadiendo naciones. México debe dejar de ser “dama de compañía” de ese imperio que por sus miles de fechorías está expuesto a ser bombardeado por los países que han sufrido sus agresiones. Por lo menos debemos salir a las calles a exigir al gobierno mexicano que no se siga involucrando. (8/VIII/17)

