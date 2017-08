Gobierno de Coalición: cinco del PRI, cinco del PAN, cinco del PRD, cinco por cada uno, con suplentes y asesores

Pedro Echeverría V.

1. ¿Quién estaría en desacuerdo con un gobierno de coalición en el que todos los dirigentes de cada partido gobiernen, que todos reciban medio millón de pesos como salario mensual y tengan derecho a viajes al extranjero con todos los gastos pagados? Más aún, se aumentarían los subsidios a cada partido y todos los órganos de poder y vigilancia se integrarían por cada organismo. Se le ahorraría al pueblo estar interviniendo por cada asunto o problema porque, ya afiliados todos los mexicanos a un partido, éste lo representaría en todo y por todo.

2. ¿Por qué tanto brinco si el piso es parejo? Los partidos –representados por sus dirigentes electos- serán los únicos organismos de la democracia; si los ciudadanos quieren participar en las decisiones que lo hagan a través de sus partidos; incluso los sindicatos, las uniones campesinas, los empleados, los estudiantes y las amas de casa, deben agruparse en un partido para que la coalición que gobierna esté muy organizada y sea representativa. Por ello todos los partidos serán pertrechados con todo lo que necesiten de modo que no tengan ningún límite en participar.

3. Los que quieran ser independientes tendrán libertad para serlo, pero naturalmente no gozarán de los privilegios que tendrán los partidos. Y sí acaso se les ocurriera hacer movilizaciones contra el sistema se les vería como violadores de las reglas establecidas y hasta de enemigos de la patria. No deben olvidar que cada ciudadano tiene la libertad de manifestarse en el interior de su partido, dar la lucha para que sus posiciones sean dominantes, pero no debe olvidarse que su partido es gobierno y al mismo tiempo responsable de todo lo que sucede en el país.

4. Este es un gobierno de coalición, es representativo de todo el país y, por tanto, nadie tendrá el derecho de decir que no está representado. Nada de lo que suceda en el país y en el mundo dejará de discutirse entre los partidos y las decisiones que se tomen serán muy representativas. Obvio las decisiones serán siempre de mayoría, aunque el PRI y el PAN, por su historia, tradición y fuerza económica y militar, sigan teniendo mayor influencia. Pero esto no será para siempre, porque todos los partidos tendrán el mismo derecho de desarrollarse y ser más fuertes.

5. Debemos estar de acuerdo, como dice el PRD, que “ningún partido ni un dirigente (como Morena y López Obrador) solo nos podrá gobernar”; necesitamos que todos los partidos y dirigentes se unan en una coalición –como la que propone el dirigente del PRI, Beltrones- para que todo el pueblo esté representado. Sólo la coalición podrá garantizar la paz y la concordia que necesita México porque seguirán gobernando los mismos partidos, los mismos dirigentes, seguirán los mismos privilegios y el pueblo seguirá siendo engañado y manipulados como hace siglos. (6/VIII/17)

