¿Dónde escuché esto?: “Leones aguerridos con los de abajo, pero perros sumisos con los de arriba”

Pedro Echeverría V.

1. ¡Heey!, mexicano Peña: ¿Por qué con el gobierno de Venezuela si te metes, pero con los EEUU que buscan construir un muro para que no pasen los trabajadores migrantes, te portas como perrito faldero o “empleado maltratado”? Me suena a una mala costumbre, muy tradicional: el padre que maltrata a su hijo, el profesor que se siente superior al alumno, el político que se burla de los votantes, el intelectual que se cree sabio frente a los demás, el rico que patea al pobre, etcétera. Todos ellos se burlan de los de abajo; pero esos mismos, cuando están frente a sus “superiores”, cerca de sus jefes, se inclinan como si quisieran lamerles los pies.

2. Por el contrario, si pensáramos en la igualdad de los seres humanos, los pueblos y los países, no despreciaríamos a los de abajo ni haríamos lisonjas hacia los de arriba. No habría privilegios para los de arriba ni carencias e injusticias con los de abajo porque todos buscaríamos ser iguales. ¿Cómo está eso de que Venezuela de un país democrático se convirtió en una dictadura por el hecho de encarcelar a los enemigos del sistema? ¿Desde cuándo EEUU, el más grandes asesino del mundo; México, el país que ocupa desde 2006 el primer lugar en asesinatos a su pueblo y Colombia, que ha aceptado bases militares de EEUU, son países democráticos?

3. A eso le llamo guerra fría internacional de hoy, entre dos bandos de países: a) Los fieles seguidores del gobierno y los bancos de EEUU donde se ubica a México, y b) Los países que se han declarado antimperialistas y buscan construir un sistema menos opresor que pueda caminar hacia la igualdad, donde se coloca a Venezuela. Y que no se piense que esa decena de gobiernos que han desconocido a Venezuela han consultado con sus pueblos; nada de eso, obedecen a los EEUU porque le deben hasta los calzones. ¿O alguien tonto piensa que Peña y el canciller Videgaray consultaron antes al pueblo para desconocer al gobierno de Venezuela?

4. La “guerra fría” de hoy se está calentando: no porque los yanquis se estén derrumbando sino porque están perdiendo mercados frente a China, Rusia, Alemania; se van debilitando por su política de aislamiento y porque países pequeños y débiles como Corea del Norte, con sus misiles, los han retado sin saber qué hacer. Lo infortunado que la derecha más facha se hayan hecho cargo de los gobiernos de Brasil y Argentina, el que Ecuador todavía no recupere su fuerza, que Uruguay no se defina, que Cuba y Nicaragua intervengan muy poco; está provocando que Venezuela y Bolivia estén casi solos, aislados. ¿Qué pasó con los Kirchner, los Lula y el Frente uruguayo?

5. Maduro debe lamentar la desaparición del valioso Hugo Chávez, pero debe buscar sobreponerse y superarlo. Venezuela, con sus 33 millones de habitantes, pero con una enorme riqueza petrolera y gran dignidad, tiene que derrotar a las fuerzas del empresariado y del imperio de EEUU. Tiene que trabajar con el pueblo para demostrarle que se busca construir una sociedad NO capitalista en la que los campesinos, los obreros, los empleados, los jóvenes, puedan sentar algunas bases de igualdad. Hay que profundizar las reformas que dejó Chávez y hacer otras que permitan que las masas venezolanas vean con claridad que se busca una sociedad igualitaria. (4/VIII/17)

