¿En dónde le meten tanta basura a Fox para que vomite por la boca frente a la televisión?

Pedro Echeverría V.

1. Para mí es realmente una incógnita; no sé por dónde le metan al merolico Fox tantas frases, tantos llamados contra López Obrador y Nicolás Maduro, que se pasa minuto tras minuto, calumnia tras insulto, pidiendo, suplicando, repitiendo frente a la televisión de la empresa Milenio, Televisa o TV Azteca. ¿Quién le paga esos costosísimos largos spots? a) Puede ser el gobierno yanqui; b) el gobierno mexicano; c) los empresarios del país; d) la misma empresa televisiva o, e) él mismo haciendo mérito para obtener más subsidios.

2. Fox, como demostró en sus seis años de gobierno (2000-06) no tiene la menor capacidad para analizar o explicar nada. Se la pasó de chacoteo tras chacoteo gobernando para los empresarios y el imperio en tanto el pueblo –como en todos los sexenios- siguió caminando de la pobreza a la miseria y de aquí al hambre; pero el 12.5 por ciento que pagaban de impuesto las empresas televisivas fueron borrados durante su gobierno porque la esposa Sahagún –la mamá de los entenados ladrones- comenzaba a prepararse para ser presidenta.

3. Pienso a veces que cuando Fox ofende o insulta a alguien hace crecer la figura de los agredidos; que así sería si el pueblo tuviera facilidad para comprender; pero en nuestro México –a pesar que Porfirio Díaz declaró en 1908 al periodista Creelman que el pueblo mexicano estaba preparado para gobernarse y para su libertad, lo han mentido y mareado tanto, que prefiere callar y someterse. Por ello el charlatán Fox y demás medios de información piensan que “una mentira dicha muchas veces, llega a pensarse que es verdad”.

4. Fox llama dictador a Maduro, el gobernante de Venezuela, porque no olvida que Hugo Chávez lo ridiculizó muchas veces diciéndole “cachorro del imperialismo”. Todo el grupo de Chávez, Morales, Correa, Lula, Kirchner, Ortega, se burló de él porque sólo era un agente al servicio de Bush; por ello hace llamados permanentes para que los venezolanos obliguen a renunciar a Maduro. ¿Puede olvidarse que en 2011-12 fue Fox el que dijo que López Obrador era un “peligro para México” porque era amigo de Chávez? Hoy Fox ha regresado a su campaña contra Maduro y AMLO:

5. Además Fox era un enemigo jurado de Fidel Castro porque también éste lo dejó en ridículo internacional. ¿Lo recuerdas? Fox y su canciller Castañeda no descansaban en sus ataques contra el gobierno cubano de Castro hasta que un día, cansado Castro de recibir ataques sacó la carta que tenía guardado: Con una grabación denunció a estos dos hijos de puta que para recibir a Bush y no disgustarlo, le pedían a Castro que abandone la reunión de Monterrey. Fue suficiente para que en todo el mundo se conozca y reconfirme que el gobierno de Fox era un gusano arrastrado de los EEUU:

6. El gobierno de Fox, que escondió un enorme saqueo del país por sus parientes y familiares de su esposa, tuvo la enorme oportunidad de cambiar al país en beneficio del 80 por ciento de la población, la más pobre y miserable. No lo hizo porque era un gobierno de empresarios y para empresarios. Si el pez por la boca muere, y Fox no es un pez, en lógica formal Fox no morirá por la boca, sólo vivirá sacando espuma y más espuma, tal como le gusta. (26/VII/17 conmemorando el Aniversario de la desaparición o asesinato de los 43 estudiantes campesinos de la Normal de Ayotzinapa).

