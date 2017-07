Fox, sal rápido de Venezuela o te sacan a patadas por el trasero, como dijiste que sacarías al PRI

Pedro Echeverría V.

1. Las votaciones de ayer en Venezuela sólo fueron políticas; no sirvieron más que para agrupar a la llamada oposición en su lucha contra el gobierno electo de Nicolás Maduro. En Venezuela se citaron muchos personajes, políticos y empresarios de la derecha más retardataria del mundo y de América Latina que siguen fielmente las indicaciones del gobierno yanqui. Entre éstos se contó al expresidente mexicano Vicente Fox que lleva más de 17 años haciendo campaña en México contra el presidente Hugo Chávez y luego contra Maduro. Nadie olvida que Fox –igualito que una “chachalaca”- se puso a gritar y patalear en Argentina defendiendo al presidente Bush y su proyecto ALCA. Los representantes de América –encabezados, por Kirchner, Chávez y Lula- estuvieron a punto de correrlo de la reunión porque realmente enloqueció.

2. Fox, el empresario expresidente de México, no tiene vergüenza. Hace unos meses lanzó maldiciones contra el candidato Trump, pero a las pocas semanas como si fuera una vacilada lo dicho, le pidió perdón a Trump lamiéndole el trasero. El año 2000, cuando Fox era candidato presidencial dijo que si llegaba a la Presidencia sacaría a patadas por el trasero al PRI de Los Pinos; llegó al cargo y negoció todo con el PRI y terminó chupándoles la lengua. En 2005 le prometió a su esposa la Sahagún que la haría presidenta de México, pero se le atravesó el guapo de Creel y lo prefirió. Ahora me preocupa que para no seguir insultando al presidente Maduro le pida unos cuantos millones de dólares y si no se los dan, siga echando pestes contra los venezolanos chavistas. Fox tiene una “boca floja” que sólo se puede llenar con billetes de banco.

3. Los gobiernos de Fox (2000-06), Calderón (2006-12) y ahora de Peña (2012-18) –por estar atados de manos y pies, así como del cerebro por el imperialismo de EEUU- han sido enemigos del chavismo y de todos los gobiernos progresistas de la zona. Fox, en una gira (suplicando inversiones) declaró abiertamente sin rubor o miedo alguno, que “el gobierno de México es empresarial, de empresarios y para empresarios”. Los gobiernos de Calderón y Peña lo superaron en número de seres humanos asesinados y desaparecidos en el país (150 mil y 120), pero en negocios privados y desfalcos al Estado, es Fox, su esposa, hermanos y entenados los que siguen con ventaja. Si Fox regresa de Venezuela hablando mal del gobierno de Maduro es porque los empresarios le otorgaron mayores cantidades de dólares. (17/VII/17)

