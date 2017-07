Los gobernadores, muchos de ellos ladrones y caciques de sus estados, integran la Conago

Pedro Echeverría V.

1. Qué gran cinismo imparable de Peña Nieto al señalar que ‘‘En una sociedad democrática como la nuestra, caracterizada por la pluralidad y diversidad, no hay lugar para imposiciones ni visiones únicas’’. Dijo que la construcción de consensos en la Conago, evidencian que el diálogo y la tolerancia es la ruta para la construcción de políticas públicas y el fortalecimiento institucional. Informó que la Conago agrupa a los gobernantes de las 32 entidades ha trabajado al margen ‘‘de colores partidistas, posiciones ideológicas y coyunturas electorales. Han aportado soluciones a los grandes desafíos del país y han sido un referente de diálogo y unidad nacional’’.

2. A través de la historia, podría demostrarse que de los miles de gobernadores de 31 estados mexicanos, muy poquitos –quizá el uno por ciento- no ha salido con dinero acumulado de su cargo. “A mí no me des dinero, ponme en cualquier cargo y basta”. En México, pertenecer hoy a la jerarquía política (de cualquier partido) que va de la Presidencia de la República hasta la Presidencia municipal de alguna población -pasando por las secretarías de Estado, los legisladores nacionales, las gubernaturas y los diputados locales- es suficiente para salir multimillonarios o “riquillos de pueblo”. Lo funesto es que la mayoría de la población sabe y dice –como su fuera natural- que para eso sirven esos cargos.

3. Los gobernadores son los que mandan o disponen en cada territorio estatal; son los “caciquillos” que determinan políticas estatales y municipales de la región, aunque no dejan de depender del gobierno nacional por la centralización del presupuesto y del mando militar. Sin embargo, cuando no hay fuerte oposición política, también deciden quién los sucederá en el gobierno. Los gobernadores más poderosos son del Estado de México, la ciudad de México, Veracruz, Jalisco, Puebla, Nuevo León; los más débiles son los de estados pequeños como Baja California Sur, Colima, Nayarit, Campeche, Tlaxcala, Yucatán. Como gobernadores se solidarizan para defenderse de las acusaciones que surgen de las luchas sociales.

4. En los últimos años, en lo que va el siglo XXI, han surgido decenas de acusaciones contra gobernadores por gigantesca corrupción; los tres partidos del pacto (PRI, PAN, PRD) –que son los únicos con gobernadores- han sufrido decenas de acusaciones de corrupción. Los más notables son los de Veracruz, Chihuahua, Quintana Roo, Sonora, Puebla, Morelos, Guerrero, Michoacán, pero en todos los estados de la República hay denuncias y acusaciones contra gobernadores de los tres partidos. Peña, atribuyéndole a los gobernadores la “pluralidad, la diversidad, de los consensos y el diálogo”, buscó tapar la enorme corrupción que reina entra los integrantes de la Conago. ¿No le cimbró el oído con los apellidos de gobernadores prófugos, en la cárcel y demás? (11/VII/17)

https://pedroecheverriav.wordpress.com

