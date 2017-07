Mamones: No existe político progresista que pueda competir con AMLO por la candidatura presidencial

Pedro Echeverría V.

1. Haciendo un paralelismo de frases conocidas del Manifiesto Comunista de Marx publicado en 1848 se puede leer: Un fantasma recorre México, el fantasma de López Obrador; todos los socialdemócratas, centro izquierda, los oportunistas de los partidos, los que llevan más de 30 años ocupando diputaciones, senadurías, cargos municipales, chupando recursos de su partido, realizando viajes al extranjero, se han unido en santa cruzada para bloquear a AMLO en su camino de la Presidencia de la República. Desde hace 15 años se sabía que sólo los partidos de derecha como el PRI y el PAN, los empresarios, lo combatían, pero ahora el PRD al firmar el llamado “Pacto por México”, se ha sumado a todos los políticos bandoleros del país para evitar que López Obrador llegue a la Presidencia.

2. Pero López Obrador no solo será candidato presidencial de su propio partido, “Morena” (que construyó casi solo en 2014) sino que en todo el país no hay ningún político que haya realizado siquiera el cinco por ciento de lo que él ha construido en miles de visitas comunitarias en todo el país durante 18 años. ¿No se les cae la baba, no demuestran su ignorancia política total, los que quieren igualar a López Obrador, con el oportunista Cárdenas, con el ex rector priísta De la Fuente, al priísta/perredista Mancera, al trío Encinas, Muñoz Ledo e Ifigenia o a la arribista Padierna? Mientras AMLO ha recorrido 10 veces las comunidades del país y construido el segundo partido de la nación, esos señoritos se han entretenido en boberías personales, sobre todo cobrando.

3. Aunque López Obrador haya llevado a la práctica algunos métodos de “dictadorcillo” es el único que ha sido un consecuente enemigo de los partidos y los gobiernos del PRI y PAN, de eso que se ha extendido en el país que se llama corrupción y el que ha planteado que por lo menos se bajen a 50 por ciento todos los grandes salarios. Pero una propuesta muy importante: llamar a las bases de todos los demás partidos a repudiar a todos sus órganos de dirección, sobre todo los que llevan 30 años brincando de un cargo a otro. Esto último es lo que duele más a los directivos porque les corta sus ingresos salariales y los negocios que hacen a su alrededor. Así que habría que decirles que dejen la farsa política y se pongan a elaborar ideas y proyectos para el próximo gobierno.

4. Las dirigencias corruptas del llamado Pacto no pueden acabar con los “dictadorcillos” porque ellos eso han sido: dictadores en sus respectivos partidos. Tanto en el PRI, el PAN como en el PRD no hay políticos que hayan descansado de estar colgados de la ubre presupuestal. Por ello esto de la “rifas” o “tómbolas” en Morena para ganar cargos puede que no esté del todo mal. Me recuerda el sindicalismo de la Sección 22 de Oaxaca de la CNTE donde desde hace décadas ningún directivo puede continuar o cambiar de cargo; todos tienen que ser nuevos, aunque carezcan por un tiempo de experiencia. Yo preferí cien veces más a Fidel Castro y Hugo Chávez y sus reelecciones que a los gobiernos “democráticos” que viven brincando de un cargo a otro y chupando del presupuesto.

5. El dictador mexicano Porfirio Díaz (1976/1911) fue un hijo de Puta y mucho más, pero no por sus 35 años de gobierno, sino porque sirvió a una oligarquía y al capitalismo internacional, al mismo tiempo porque mantuvo a la población en la miseria, el hambre y la represión. De acuerdo con la democracia electoral burguesa Fidel Castro fue un dictador; en mi concepción no lo fue porque fue enjaulado en Cuba por el imperio. Mi crítica es no haber podido poner siquiera las bases socialistas en Cuba en más de 50 años y no haberle dicho al mundo que el socialismo no era posible sino se desataba la revolución mundial. Su voz era importante para que los revolucionarios vean que hay que profundizar las revoluciones para no quedarnos con las reformas de los socialdemócratas y centroizquierdas que sólo renuevan la explotación capitalista. (8/VII/17)

