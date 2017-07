El video “La caverna de Platón llevada a nuestra época”, debe escucharse por lo que enseña

Pedro Echeverría V.

1. Hay un video que me encanta: “El mito de la caverna de Platón llevado a nuestra época”. Quisiera que no desaparezca, por ello se lo he enviado a tres o cuatro amigos que jamás me respondieron diciéndome que lo recibieron, escucharon o que les gustó. Yo lo he escuchado unas 50 veces porque el contenido me parece muy importante y la narración es clara. No es cualquier narrativa que se apegue con fidelidad a las frases de Platón; es un buen trabajo de adaptación al mundo actual que ayuda mucho a la concientización.

2. No sé de programas de computadora, pero mi hija me ha dicho que no desaparecerá porque lo ha grabado. Pienso que este tipo de discursos –como este de la Caverna de Platón- pueden comenzar a desarrollar la conciencia, para mí anticapitalista, que tanto necesitamos los trabajadores. Revisando You Tube me he encontrado con muy buenas historias sencillamente expuestas de religión, filosofía, literatura y política. Es obvio que hay que tener cuidado para aceptar todas los temas que se exponen, por ello hay que pensar y ser crítico.

3. He escuchado cientos de videos, sobre todo de historias de personajes de pensamiento y letras; sé que para escribir sobre ellos debo consultar fuentes más directas y serias; no he escrito sobre Shopenhauer, Nietzsche, Cioran o Savater, porque no me he puesto en serio a estudiarlos, pero es obvio que los videos me han reafirmado ideas sobre esos filósofos o pensadores. Los seguidores de historia muchas veces no necesitamos más que datos para ubicar al personaje y su contexto. En cierta manera trabajamos más con contextos para comprender los pensamientos.

4. Por ello, cuando he escuchado la “Caverna de Platón” en sus diferentes versiones, ubico a la Grecia anterior al cristianismo para entender las preocupaciones de los pensadores de su tiempo; pero en este caso de su actualización a la modernidad capitalista me queda extremadamente claro lo que se narra. Por ello debo decir que antes de despreciar los videos de You Tube los reviso con detalle anteponiendo mis lecturas anteriores. Ya sé de las tergiversaciones imperialistas, pero defiendo que algunas cosas todavía nos pueden servir teniendo mucho cuidado. (7/VII/17)

