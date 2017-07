La Jornada Maya puede ser un periódico diferente; ahora sólo está en construcción; ¡esperemos!

Pedro Echeverría V.

1. No sé si La Jornada Maya va bien, mal o regular. Yo soñaba con ella en Yucatán hace más de 20 años como un periódico de la izquierda que sirviera para agitar ideas críticas y de antipoder. La he leído o revisado desde su primer número comparándola con La Jornada nacional. En los años sesenta, cuando vivía en Yucatán, estuve suscrito a El Día de Ramírez y Ramírez; luego en la ciudad de México al Excélsior, al Unomásuno y a la revista Proceso. Al regresar a Mérida comencé a recibir por suscripción La Jornada nacional, Diario de Yucatán y los otros periódicos donde me publicaban: Por Esto, el Financiero, el Mundo al Día y La Revista.

2. En mi vida he sido autodidacta, pero aprobé –muy sin importancia- mi examen doctoral en “Ciencias de la Información” en la Universidad de periodismo de la Laguna,Tenerife España y mi tesis fue “Prensa y poder en el Neoliberalismo” (1982-2001), publicada luego en libro en 2005. Hice una historia crítica de la prensa en México, particularmente de Yucatán, centrándome en el Diario de Yucatán y sus antecedentes, en el Diario del Sureste, en el Novedades de Yucatán y el diario Por Esto! Hice entonces un análisis de la ideología de las publicaciones y sus lectores, así como la cantidad de los ejemplares de periódicos que cada empresa vendía indagando en unos 50 puestos grandes de periódicos.

3. Sin embargo el objetivo de mi tesis fue conocer la relación histórica de los diferentes gobiernos yucatecos con la prensa, sobre todo con los partidos políticos PRI y PAN, así como con los empresarios. Siempre encontré a Diario de Yucatán muy crítico hacia todos los gobiernos del PRI, pero siempre al servicio o dirigiendo al PAN y sus escasos gobiernos; posición contraria a este periódico la encontramos siempre en el Diario del Sureste y diario Por Esto! Obviamente ninguno de los periódicos adoptó nunca alguna posición anticapitalista; las críticas y las publicaciones siempre estuvieron dentro del marco del capitalismo.

4. No sé si como dice Hernández Navarro Yucatán sea “de muchos lectores de diario”; yo pienso que no; que está al mismo nivel de y se refleja en su economía, su participación política y sus intereses culturales. Es un estado muy católico, muy conservador y muy de derecha, sobre todo aislado del contexto nacional; fue por ello que el conservador Diario de Yucatán, enemigo de los gobiernos del PRI, antes de la llegada del Novedades en 1965 y del Por Esto! en 1991 (por más de 40 años) dominaba entre el 90 por ciento de los lectores. El Diario del Sureste era directamente del gobierno y el PRI; se regalaba a los presidentes municipales y demás funcionarios.

5. No sé cómo funcionen y qué posiciones políticas mantengan las otras Jornadas de los estados de la República. Supongo que para desarrollarse y vivir deben saber negociar con los poderes políticos y empresariales; si no lo hicieran así ni siquiera le permitirían a un periódico de combate establecer su local y comenzar a publicar. Así he entendido a La Jornada Maya al mirar a sus colaboradores que en su vida apoyaron algún movimiento de rebeldía. Sigo soñando en un periódico tabloide de 12 o 16 páginas de izquierda radical que narre movimientos sociales, luchas en el campo, huelgas y confrontaciones estudiantiles. Adquirible, con sólo cinco mil ejemplares que se vendan a cinco pesos.

6. Yo como con López Obrador, pienso que La Jornada Maya es muy buena, no puede radicalizarse porque debe cuidarse actuando dentro de los límites impuestos por el poder. AMLO es más libre en su discurso nacional que en los estados y La Jornada tendrá que negociar con poderes de cada estado. Sé, desde 1960, que en Yucatán sólo ha existido el PRI con 47 por ciento y el PAN con 45 de la votación, así como un tres o cuatro por ciento de votación para la izquierda; que todos nuestros periódicos de cinco o seis hojas los hemos regalado. Nunca pudimos preparar un movimiento, por ello en Yucatán la izquierda no existe y la de nosotros fue de 10 gatos. Seguimos caminando. (6/VII/27)

