Yucatán: ¿De gobierno pacifista a un estado policiaco?

Pedro Echeverría V.

1. Desde hace décadas, con fundamentos históricos, he mantenido la opinión de que Yucatán es uno de los dos o tres estados de los 31 de la República, más pacíficos del país. No es obra de ningún gobierno sino resultado de una ideología que parece venir de los mayas, del dominio colonial español y la misma iglesia católica. Parece haber vivido separado y aislado de México por los 1,500 kilómetros de distancia contando sólo con el barco, sin medios de comunicación terrestres y aéreos hasta 1930 provocándole en encerramiento en su territorio. Me parece que la frase conservadora: “pobres pero contentos” es muy representativa en la falta de lucha en la defensa colectiva y digna de los derechos de la inmensa mayoría de los yucatecos.

2. Con ese carácter un tanto festivo y alegre los yucatecos alejan o suavizan cualquier juicio crítico o confrontación aunque sufran hambre. Nunca han batallado en serio por la conquista de sus derechos y por ello los gobiernos tampoco los han reprimido en serio; siempre me ha parecido que hay “valores entendidos” que impiden que se llegue a confrontaciones violentas. Aunque a mí no me agrade ese “pacifismo yucateco” porque permite que la explotación del trabajo de intensifique, porque cada día hay mucha más gente miserable y oprimida, porque la desigualdad social se profundiza y porque se usa el argumento de que “así lo quiere dios”, me hace pensar algunas veces –al ver los fracasos de las revoluciones y luchas sociales- que su desinterés puede ser justo.

3. Así que los yucatecos por formación de mil años, son pacíficos. ¿Por qué desde hace unos 30 años, sobre todo a partir de la firma de Calderón-Bush de la “Iniciativa Mérida”, se ha llenado la ciudad de Mérida de Cámaras de vigilancia, se ha intensificado el espionaje, las calles y los edificios cuentan con soldados disfrazados de policías y -ahora el colmo- ha metido una militarización llamado Escudo que están clavando en escuelas y colonias convirtiendo al estado en un territorio policiaco? Puta madre, ahora si nos jodieron: nos van a encerrar en nuestra casa, van a bloquear colonias y escuelas, van a acusar de terroristas a los jóvenes desempleados y miserables, cuando el único terrorista es el mismo gobierno que ante el pacifismo del pueblo impone un estado policiaco de terror. (28/VI/17)

https://pedroecheverriav.wordpress.com

alterar26

Anuncios