Apoyé más al López Obrador “primitivo” de 2006 que al “civilizado” de 2012 y 2017

Pedro Echeverría V.

1. El pasado marzo el muy conocido periodista Riva Palacio publicó un artículo: La paradoja del “Peje”. En él asienta que López Obrador en cada campaña ha tenido una “curva de aprendizaje”. ¿Qué ha aprendido según el periodista? a) a respetar, b) a no usar frases peyorativas, c) a participar en debates, d) cambió de tono su discurso, e) y ahora acepta su derrota. Después de 2006 y 2012 “AMLO ya es más maduro… y los resultados asombrosos”. ¿Ese cambio de comportamiento, ese acomodo, ese ser igual a los demás políticos, ayuda al desarrollo del pensamiento crítico o, por el contrario, lo hace más sumiso al sistema? Si los votos cuentan, ¿se vale conquistar esos sufragios adoptando una conducta servicial y plenamente burguesa?

2. Yo parto de la idea de que el 90 por ciento de los votos son producto de la televisión, la propaganda y el dinero, aunque duela reconocerlo. Aunque el dictador Díaz declaró en 1908 al periodista gringo Pearson que “el pueblo mexicano ya estaba maduro para la democracia”, la realidad es que después de un siglo, el pobre pueblo mexicano es manipulado por una clase política que controla el poder y el dinero. Está tan jodida la población que por lo menos después de un siglo de brutal miseria y opresión, no ha podido levantarse para acabar con sus explotadores, y lo más grave es que parece que pasarán muchas décadas más. El que AMLO esté aprendiendo a acomodarse al sistema me parece muy negativo para el pueblo.

3. Personalmente apoyé en sus marchas y plantones a AMLO cuando Fox quiso desaforarlo en 2005, así como en las protestas cuando el brutal fraude electoral calderoniano de 2006. Me convencía más el López Obrador “primitivo” de 2005/06 (como dice Riva) que el AMLO de 2012 y de 2017, civilizado domesticado, respetuoso de las instituciones, que aunque vea que es brutalmente defraudado no protesta. ¿Igual de domesticado se espera que sea si ganara la Presidencia de la República? ¿Debe respetar a la TV, a los empresarios, al PRI, al PAN, aunque estén causando mucho daño y malestar contra el pueblo? Yo espero un pueblo movilizado y siempre listo para salir a defender sus derechos en las calles, plazas y escuelas.

4. López Obrador no se ha cansado de repetir que su lucha es pacífica y su gobierno así será. Y tampoco yo me he cansado de señalar que las luchas de los pueblos son siempre pacíficas y quien las hace violentas es el gobierno y las fuerzas armadas a su servicio que son siempre las que las violentan. ¿No es acaso el pinche gobierno de la burguesía el que bloquea el paso a cualquier marcha o manifestación de protesta de los trabajadores? ¿Quién arroja los gases lacrimógenos, lanza los caballos y los perros contra los manifestantes y dispara balas de goma y de verdad para dizque dispersar a quienes protestan? Aplaudo que por fin los descontentos estén defendiéndose con piedras, palos, varillas metálicas, resorteras, del salvajismo militarizado.

5. Es una mentira que al pueblo no le agraden las confrontaciones cuando éstas son necesarias. La población hace muchas décadas que está cansada de la explotación, la opresión, la mentira y de vivir en la miseria y la pobreza. La paz no puede ser de las bayonetas, los sepulcros o de los muertos, sino una paz justa que descanse en la igualdad entre los seres humanos. Afortunadamente López Obrador sabe que por el camino del fortalecimiento de las fuerzas armadas y la represión no puede darse la justicia; que la protesta social sólo puede solucionarse mediante un diálogo respetuoso que nunca huela a imposición. López Obrador no necesita un aprendizaje que lo domestique sino que al contrario debe exigir la igualdad. (27/VI/17)

