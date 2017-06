¿Qué político medio imbécil declaró que en las alianzas unitarias no debe intervenir la ideología?

Pedro Echeverría V.

1. Si los políticos se alían para robar, para explotar, para engañar, entonces no necesitan honestidad ni principios ideológicos; les basta con ponerse de acuerdo, preparar las técnicas, afilar las armas, y lo que deben responder si los apresan. En política debe ser exactamente lo contrario: si se busca ayudar a liberar al 80 por ciento de la población, en primerísimo lugar deben estar los objetivos: a) Lo que queremos (revolucionar México); b) ¿Por qué? (por las condiciones de desigualdad económica, política, social; c) ¿Cuáles son las clases dominante? (el gobierno, los empresarios, los dirigentes de la partidos políticos, los medios de información, el apoyo de EEUU) d) ¿Quiénes son nuestros aliados? (Todos los trabajadores de clases pobres y medias, junto a sus familias.

2. ¿Unir a todos (izquierda, derecha, fascistas) para derrotar al PRI porque se supone que es el único enemigo?, es una imbecilidad porque se olvida o quiere hacerse a un lado que el PAN gobernó el país 12 años y lo hizo tan mal o peor que el PRI asesinando y robando, y en los estados de la República donde ha gobernado el PAN y el PRD han hecho reformas intrascendentes, como cualquier gobierno del PRI. A tal grado que cada partido al dejar el cargo sus funcionarios salen con un desprestigio total. ¿Por qué? Porque en el caso de los gobernantes es un problema ideológico, de convicción (de servir al pueblo) y de honestidad probada por conductas anteriores. En el caso del pueblo de falta de conciencia participativa, vigilancia, lucha, exigencia; es decir, los gobernantes y el pueblo son responsables.

3. Entonces, ¿qué es la ideología? Todos los seres humanos tenemos una ideología que no es otra cosa que una forma de pensar y actuar sobre las cosas que nos rodean. Por ejemplo si dices que todos los seres humanos deben ser iguales y actúas en defensa de esas ideas es tu ideología; se opone a quien piensa que es justo que hayan ricos y pobres o que cada quien defienda sus intereses individuales. Si piensas que todas las personas deben ser justas, honradas y trabajadoras es tu ideología que opones a quienes roban, hacen trampas y no producen nada. ¿Cómo podrás elegir, apoyar, aliarte con un político mentiroso, con historia de tramposo y que sólo piensa en hacer negocios? En cualquier alianza o firma de acuerdos hay que evitar siempre actuar con quienes tienen muy malos antecedentes.

4. López Obrador, el futuro candidato a la Presidencia de la República de los mexicanos con ideologías de centro izquierda va bien hasta ahora buscando no aliarse con los dirigentes del PRI, PAN, PRD y demás partidos, pero sí aliarse con las bases de esos partidos y las organizaciones de campesinos, obreros, estudiantes, amas de casa. López Obrador no es “Dios” pero adelantó mucho su trabajo político recorriendo seis veces el país contra todos juntos que en su vida no han recorrido ni la cuarta parte. ¿Con qué cara se confrontarán sus competidores si nadie ha hecho nada en su vida? Pienso que como dice AMLO: “la tercera es la vencida”. Obtiene la Presidencia o se retira para siempre. Pero al parecer tendrán que pasar 30 años más de dominio del PRI, PAN y los empresarios, así como de miseria y hambre de la población.

5. En Morena y en México no tendrá sustituto haciendo en política los recorridos y los 20 mil mítines que hizo. ¿Quién se lanzará como caudillo, misionero, aventurero a estar en contacto directo con la población? No sé si tendremos que esperar 30 o 50 años más para que estallen movimientos armados o se desarrollen las luchas sociales radicales en las calles. La experiencia de López Obrador –si no llegara a ganar la Presidencia en 2018- demostrará que la vía electoral es una vacilada, un entretenimiento, un seguir explotando al pueblo mientras vía presupuesto público le roban su dinero. La experiencia electoral del Estado de México fue brutal por la imposición peñanietista y por la estrategia de abandono o miedo de López Obrador. En julio de 2018 se verán políticas definitivas. (24/VI/17)

https://pedroecheverriav.wordpress.com

alterar26

Anuncios