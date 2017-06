Diferencias entre gobiernos de Venezuela y México y las manifestaciones en las calles

Pedro Echeverría V.

1. Algún iluso muy ignorante podría pensar que los gobiernos de los venezolanos Hugo Chávez y de Nicolás Maduro son iguales a los gobiernos de México de Felipe Calderón del PAN y de Enrique Peña Nieto (PRI); otros, contaminados con el pensamiento empresarial que se difunde por los medios de información, podrían decir que el contenido de las protestas ciudadanas en las calles de Venezuela y México es el mismo y que por tanto no hay diferencia alguna, que todo es lo mismo.

2. Sin embargo nada de eso, porque la realidad es muy distinta. Venezuela tiene unos 33 millones de habitantes y México unos 122 millones. Venezuela y México han estado al servicio de los EEUU, por tanto de la ONU, la OEA, la OTAN, el FMI por lo menos desde 1945, pero Venezuela a partir de 1999 comenzó a liberarse política y económicamente de los EEUU, mientras México desde 1945 su dependencia al imperio yanqui ha sido total, ha crecido cada año hasta llegar a ser “patio trasero” de EEUU.

3. Mientras los gobiernos de Chávez (1999-2013) y de Maduro desde 2013, han demostrado y condenado las intervenciones del imperialismo de EEUU en su país por los apoyos que han dado a los empresarios para combatir al gobierno bolivariano; los gobiernos de México desde siempre ha estado entregados, atados de pies y manos a los intereses y caprichos de sus amos del Norte. ¿Puede olvidarse acaso que en 2002 Chávez sufrió un golpe de Estado empresarial?

4. El gobierno de Chávez realizó muchas reformas en beneficio del pueblo y, aunque no fue radical, los grandes empresarios, los medios de información internacionales, el gobierno yanqui, jamás dieron pasos atrás, sobre todo porque el pueblo ratificaba cada elección o cada plebiscito al gobierno de Chávez. Por ello se empezó a presionar al dólar, comenzaron los empresarios a embodegar productos de primera necesidad, provocando una gran agitación mundial contra la crisis.

5. En México el gobierno siempre ha sido capitalista y enemigo de la distribución igualitaria de la riqueza. En México dicen que no faltan productos en el mercado; al contrario están abarrotados pero la gente sin dinero apenas puede comprar lo indispensable para no morir de hambre. En México no hay problema comercial y del dólar porque EEUU domina en un 80 por ciento la relación comercial y nuestros gobiernos son obedientes, arrastrados a las órdenes de los EEUU.

6. ¿Quiénes se manifiestan en las calles de Venezuela? Tengo alguna idea de Caracas por un viaje mochilero por 15 días que realice en mayo de 2010. La gente pobre, humilde, explotada, la inmensa mayoría apoyaba al gobierno de Chávez y estoy seguro que sigue a Maduro; sin embargo la unidad de empresarios, medios de información y gente pobre desinformada, los obligados por los empresarios, los confundidos por la propaganda anticomunista, parecen apoyar el antichavismo.

7. ¿Quiénes nos manifestamos en México? Pues los que durante siglos y muchas décadas representamos al 80 por ciento de la población mexicana que vive en la pobreza y en la miseria. Los que estamos en las calles somos los profesores, los estudiantes, los campesinos, los obreros que estamos conscientes que gobierno, empresarios, medios de información son los mismos que nos han mantenido en estado de opresión y absoluta desigualdad.

8. La realidad es que Venezuela proclamaba que quería construir un país justo, igualitario, socialista y la respuesta imperio/empresarial ha sido muy dura por lo menos desde la muerte de Chávez. En México, al contrario, todos los gobiernos buscan consolidar la explotación y opresión capitalista y nuestra respuesta en las calles y las plazas han sido débiles, sobre todo por la brutal represión del gobierno y Estado opresor. Así que lo que sucede en ambos países es diferente.

