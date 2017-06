Otra vez la CNTE irrumpirá contra la educación privatizadora de Peña y Nuño

Pedro Echeverría V.

1. De los maestros de la Coordinadora (la CNTE) que votó, casi el 100 por ciento lo hizo por Morena o el PT, o sea, por el lópezobradorismo; por el contrario, los profesores seguidores de los líderes espurios o vendidos del sindicato (el SNTE) sufragaron por el PRI. López Obrador fue el único político honesto que declaró muchas veces su apoyo a los maestros de la CNTE en su lucha contra la reforma política privatizadora y contra la política de sus gobernantes. Por el contrario el líder charro del SNTE, Juan Díaz y el secretario de la SEP (Aurelio Nuño) se la han pasado coqueteando y agarraditos de las manos, amenazando con mayor represión contra los maestros críticos y luchadores sociales.

2. Esther Gordillo, la líder del sindicato desde 1989 hasta 2013, año en que inició su encarcelamiento bajo la acusación de malversación de cuotas sindicales, declaró su apoyo a Morena en los pasados comicios del Estado de México. ¿Lo hizo porque está contra el gobierno de Peña que desde hace cuatro años la tiene en la cárcel? ¿Fue para perjudicar a AMLO con su desprestigio? o de plano ¿Ya está cambiando en su forma de pensar? La realidad es que a la mayoría de los maestros les importa un bledo Esther Gordillo, Juan Díaz, porque lo único que les interesa es “cumplir con su trabajo” para garantizar su quincena y lograr préstamos. Lo que siempre ha declarado la Gordillo es que “nunca da pasos sin huarache”, es decir, en falso.

3. Al parecer el 17 y 18 de junio se reunirá en pleno la CNTE (me olvidé si es en Chiapas o Oaxaca) y seguramente será una gran asamblea nacional que hará un juicio crítico de todas los aciertos y errores de las pasadas movilizaciones y del plantón nacional, así como de las mesas “de diálogo” instaladas en Gobernación; pero lo más importante será la discusión de una nueva estrategia de lucha contra la privatización de la educación y las llamadas “reformas estructurales”. Es lamentable que la CNTE –con los cientos de miles de maestros que la apoyan- no haya podido aglutinar las fuerzas de apoyo necesarias para derrotar a Peña/Nuño. Pero lo mismo se puede decir de otros sectores: electricistas, mineros, etcétera, que han sido golpeados y paralizados.

4. De lo que estoy seguro es que si se acuerdan plantones estos no se hagan en parques, jardines o lugares no transitados. Los argentinos piqueros o desempleados hacían sus plantones en lo que llaman “rotondas” y nosotros en México llamamos “Glorietas”, es decir donde desembocan varias calles y avenidas. (A mí me tocó por solidaridad estar 10 días del año 2002 haciendo guardia con otros cien, en la “Rotonda Pasco” del “Gran Buenos Aires” a unos 15 kilómetros de la capital; los negocios afectados por el bloqueo, un frigorífero, tenían que entregar una pequeña cuota de carne para comida de los plantonistas para dejarlos sacar sus camiones repartidores). Bloquear es bloquear en serio, a pesar de las amenazas del gobierno de Duhalde, decían los argentinos.

5. Si fuera delegado de la CNTE mi voto sería: a) por bloquear en la glorieta del caballito o del antimonumento de los 43; b) por el cruce de la avenida Juárez y el eje central Lázaro Cárdenas; y c) por la Glorieta de las avenidas Reforma e Insurgentes. Gobernación y el gobierno de la CDMX nos han expulsado de la pequeña plaza Tolsá, varias veces del Zócalo, de la plaza Santo Domingo, del Monumento a la Revolución y de las calles de Bucareli. Siempre ha pensado el gobierno que puede hacer lo que le dé la gana contra el magisterio y otros sectores que protestan. Quizá tenemos que organizarnos y estar preparados para repeler cualquier represión de la canalla burguesa y asesina. ¿Cómo puede estar un pueblo de 125 millones a expensas de dos millones de pelones? (7/VI/17)

